Slaba banka razmišlja o odkupu treh parcel ob inštitutu Soča

Kaj pa potem?

Od tu naprej je možnosti več. Ena je, da vse skupaj združijo in pripeljejo do recimo pridobitve gradbenega dovoljenja, potem pa zemljišče - razen seveda dela, ki ga potrebuje Soča - prodajo naprej. Druga je, da DUTB sama zgradi in morda celo upravlja nepremičnine, recimo domove za ostarele in oskrbovana stanovanja. Res pa je, da bi bilo za to treba spremeniti zakon o DUTB, saj kot Slaba banka nikakor ni bila ustanovljena za ta namen. Tega se zelo dobro zavedajo tudi na ministrstvu za finance, ki po naših informacijah z idejami DUTB v tem trenutku podrobneje še niso seznanjeni.