Slaba banka zaradi neuspešne prodaje nepremičnine uvaja nov tip dražbe

Po več letih prodajanja večstanovanjskega objekta v Vojniku prek različnih oglaševalskih kanalov in z raznovrstnimi načini prodaje DUTB tokrat poskuša z novim načinom, in sicer z e-dražbo z zniževanjem izklicne cene (t. i. nizozemski princip dražbe). V primeru, da DUTB tudi s prodajo na način nizozemskega tipa dražbe ne uspe, se bosta predvidoma izvedla sanacija in dokončanje objekta s sredstvi DUTB.

Nizozemska e-dražba poteka tako, da sistem začne z začetno ceno in jo na časovni interval znižuje za določen korak nižanja, vendar največ do končne (najnižje) cene, ki jo postavi prodajalec. Najnižja cena, pri kateri se dražba zaustavi, dražiteljem ni razkrita. Dražba se zaključi, ko prvi dražitelj potrdi trenutno ceno, za katero je pripravljen kupiti predmet draženja. Če sistem po korakih nižanja doseže končno ceno brez potrditve dražitelja, se dražba zaključi brez prodaje.