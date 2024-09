Slaba bera v slovenskih gozdovih: dež je, gob pa bolj malo

Dolgo in sušno poletje je glavni razlog, da se mnogi nabiralci gob iz gozda odpravljajo z bolj kot ne praznimi košarami.

"Jaz mislim, da se to zdaj že ponavlja ene tri, štiri leta, letos je bilo pa izrecno slabo," opažanja številnih ljubiteljskih gobarjev potrdi predsednik Gobarskega društva Gorje Pavel Jakopič. "Smo pa presenečeni, ker smo nabrali izredno veliko vrst za to sušno obdobje," doda tudi bolj pozitiven vidik. Več kot 400 vrst gob so namreč razstavili člani društva s pomočjo gobarskih kolegov z Dolenjske in Primorske.

"Naše gobarsko društvo se predvsem ukvarja s tem, da amaterske gobarje usmerjamo, da jih pravilno informiramo in da se v naših hostah oziroma gozdovih, kjer rastejo gobe, ne dela škode," pravi župan občine Gorje Peter Torkar. Kljub slabi sezoni namreč prihaja do številnih kršitev pri nabiranju. "Triglavski narodni park ima območja, kjer mi opažamo, da se gobarji ne držijo njihovih pravil, zdaj mogoče je premalo označeno ali pa so premalo osveščeni gobarji," pojasni Torkar.

Če se določena območja popolnoma izropa gob, to lahko vodi v izginotje nekaterih vrst. Jakopič zato spomni: "Nabiramo največ dva kilograma, nabiramo jih pa zato v košaro, ker ko jih mi prenašamo po gozdu, skozi košaro letijo trosi in se naprej razvijajo."

In čeprav je marsikateri ljubitelj gob na krožniku letos razočaran nad sezono, se moramo zavedati tudi, da so glive izredno pomembne za naš ekosistem, poudari ekolog Luka Šparl. "Pomembno se mi zdi poudariti, da gledamo na glive izven kroga njihove užitnosti, namreč mnoge glive so zelo pomembne, zato ker recimo razkrajajo les, razkrajajo listje, razkrajajo iglice in teh gliv ni letos nič manj kot jih je bilo prejšnja leta, problem je pa to, da v bistvu ljudje gledamo vse skozi prizmo nekih naših interesov."

A sprijazniti se bomo morali, da z gobami bogatih sezon, kakršne so bile v preteklosti, ne bo več.