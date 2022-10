Slaba volja zaradi plačljivih parkirišč v Kopru: kako bi to reševali novi župani?

"Parkiranje pa ni le težava središča mesta, ampak predvsem Prisoj, kjer v zadnjih dveh mesecih ni več mogoče avta puščati ob Cesti na Markovec, in samega Markovca. Ob cesti in pločniku je dovolj mesta za razširitev in ureditev parkirnih mest, nujna pa je tudi, tako kot smo načrtovali že pred štirimi leti, nadgradnja vseh parkirnih hiš na tistem območju, in sicer z lahko konstrukcijo ," je pojasnil.

Že vse od poraza na prejšnjih volitvah svoj povratek napoveduje Boris Popovič , ki je v Kopru županoval od 2002 do 2018. Kot župan bi cene parkiranja takoj vrnil na cene izpred štirih let, pravi, prav tako bi na parkiriščih, razen pred zdravstvenim domom, vrnil možnost brezplačnega parkiranja po 15. uri, ob sobotah in nedeljah ter praznikih.

To je povzročilo precej nezadovoljstva med občani in turisti, ki so sicer navdušeni nad parkom v Žusterni in tja radi prihajajo. Kandidate, ki se bodo na novembrskih lokalnih volitvah najverjetneje potegovali za županski stolček v Kopru, smo zato povprašali, kaj menijo o tem in ali bi – če bi bili izvoljeni – uvedli kakšne spremembe.

Koprska občina je julija letos uvedla nov parkirni režim. Na javnih parkiriščih v Žusterni – na ulici Dolga reber, Krožni cesti in na Moletu – je parkiranje zdaj plačljivo vse dni v tednu. Na makadamskem parkirišču v Žusterni pa ga je mogoče plačevati le po urni postavki – za uro parkiranja je treba odšteti en evro. Plačljiv režim je začel veljati na parkirišču na ulici Dolga reber (pod bazenom), na Krožni cesti in na Moletu. Parkiranje je plačljivo vse dni v tednu, 24 ur na dan, za prvo uro parkiranja in vsako naslednjo je treba plačati en evro.

Greblo: Določene parkirne cone naj bodo brezplačne

Po mnenju Patrika Grebla, svetovalca generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija, je treba pod drobnogled vzeti celoten sistem parkiranja v Kopru, rešitve pa je vselej treba iskati v sodelovanju z občani in njihovimi potrebami.

"Najprej je treba določiti parkirne cone in uvesti sistem dovolilnic tudi za krajevne skupnosti Žusterna, ki vključuje še Markovec, Za gradom, Olmo, Prisoje in še kakšno. Tam je zlasti v času turistične sezone iskanje parkirnega mesta prava misija nemogoče. Poleg tega so tamkajšnje garažne hiše dotrajane in nezavarovane ter kot take nevarne za ljudi in njihovo imetje," je prepričan.

Opozarja, da občino tu čaka še veliko dela. "Na drugem koncu – v mestnem jedru, je treba omogočiti vsem obiskovalcem, da pridobijo dovolilnico za parkiranje v eni od treh garažnih hiš. Poleg tega pa naj bodo določene parkirne cone brezplačne, vsaj ob koncih tedna in v času zunaj turistične sezone," predlaga.

Bistveno pa je, da občina z vsemi sredstvi spodbuja uporabo javnega prometa, še dodaja. "To smo dolžni okolju, našim zanamcem in seveda vsem prebivalcem Kopra, ki so ga pripravljeni in si ga želijo uporabljati. Občanom se mora vožnja z avtobusom splačati in naloga občine je, da vzpostavi tak sistem javnega prevoza, ki bo to omogočal. Prevetrili bomo vozne rede in linije v želji, da avtobusni promet prilagodimo željam in potrebam prebivalstva. Za primestni promet pa si bomo na Ministrstvu za infrastrukturo prizadevali, da se poveča frekvenca prevozov in da se prebivalcem okoliških naselij omogoči, da pridejo v službo ali šolo in nazaj tudi z avtobusom," obljublja.