Slabe novice za ljubitelje snega: po nižinah kaže na zelen božič

Več snega je na zahodu in severu Slovenije. V Mežici so ga danes zjutraj izmerili 12, v Logatcu 11, v Kranju pa 10 centimetrov. Še precej debelejša snežna odeja prekriva zahodni del Gorenjske - na Bohinjskem je bilo po podatkih Agencije za okolje ob 7. uri zjutraj 39, v Ratečah pa 58 centimetrov snega. V teh krajih se bo sneg obdržal tudi čez praznike, drugod ga bo pobralo. Ker nič ne kaže na novo snežno pošiljko, bo božič v večjem delu Slovenije že 14. leto zapored minil brez snežne odeje.

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved?

Sobota bo v večjem delu države sončna že od jutra, le v osrednji Sloveniji in na jugovzhodu se bo dopoldne še zadrževala megla, ki bo najbolj trdovratna v Ljubljanski kotlini. Popoldne se bo povsod zjasnilo. Pihal bo severni veter, ki bo kljub občutni višinski ohladitvi nižinam prinesel precej visoke temperature za sredino decembra. Na Primorskem se bo ogrelo do 12 stopinj Celzija. Na vzhodu bodo temperature od 5 do 8 stopinj Celzija. Kakšna stopinja manj bo v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem.

Ponoči bo v višine spet dotekal toplejši zrak, po nižinah pa se bo ob brezvetrju krepil temperaturni obrat. Nedeljo bomo tako začeli z mrzlim in marsikje tudi meglenim jutrom. Sledil bo sončen dan z zelo visokimi temperaturami za ta čas. V najtoplejših krajih se bodo temperature približale 15 stopinjam Celzija, zelo toplo pa bo tudi v sredogorju, kjer bo okoli 10 stopinj Celzija.