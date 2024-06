Slabi obeti za letošnjo turistično sezono v Posočju

Po tem, ko so številke po pandemiji covida iz leta v leto rasle, je letošnji april prinesel hladen tuš. V bovški občini so imeli aprila skoraj polovico manj nočitev kot aprila lani, na Kobariškem je bilo nočitev za četrtino manj. Zaprtje smučišča na Kaninu in bojkot kajakašev zaradi novega odloka o plovbi po Soči z višjimi cenami se torej še kako poznata.