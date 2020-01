Slabi obeti za vse, ki si želite snega

Dolgoročna napoved temperaturnih odklonov (levo) in padavinskih odstopanj od dolgoletnega povprečja (desno) za januar in februar. Kaže na precej suho in razmeroma toplo nadaljevanje zime.

Ni ravno pogosto, da v januarju cela Slovenija beleži pozitivne temperature, kar se je zgodilo včeraj popoldne. Zaradi izrazitega toplotnega obrata so v teh dneh temperature blizu dolgoletnega povprečja le po najnižjih delih dolin in kotlin, že nekaj sto metrov višje pa je občutno topleje. Najtoplejši zrak se je v zadnjih dneh zadrževal na območju Pohorja, kjer je bilo celo za deset stopinj Celzija topleje od povprečja za ta čas. Na Treh kraljih, ki ležijo na nadmorski višini 1200 metrov, so tako včeraj ob sončnem vzhodu izmerili kar 8 stopinj Celzija, čez dan pa se je ogrelo še za dve stopinji. Tudi na precej višjem Krvavcu je bilo 10 stopinj Celzija, kar je tu bolj običajna temperatura za sredino maja kot za začetek januarja.

Prave zime nimajo skoraj nikjer po Evropi

Skoraj po vsej Evropi vladajo precej mile razmere za ta čas. V zadnjih dneh so jugozahodni vetrovi toplo zračno maso potisnili vse do Urala, najbolj nenavadne razmere pa imajo v delih Skandinavije, kjer so se temperature povzpele celo do novih rekordnih vrednosti za zimo. V manjšem norveškem mestu Sunndalsora so tako v četrtek zjutraj izmerili zelo nenavadnih 19 stopinj Celzija, kar je celo dve stopinji več kot je tu povprečna popoldanska temperatura v poletnem času.Omenjeni kraj leži na robu fjorda, ki je obdan z visokimi gorami, topel veter, ki piha iznad Atlantika, pa se ob spustu čez strma pobočja še dodatno ogreje, kar je tudi glavni razlog za tako visoke temperature na tem območju.

Skandinavijo je včeraj popoldne vendarle dosegla občutna ohladitev, hladen zrak pa se od tu zdaj spušča proti jugu stare celine. Do nedeljskega jutra bosta tudi naše kraje prešli dve zelo oslabljeni hladni fronti, ki bosta vsaj začasno razbili močno temperaturno inverzijo. Obe fronti bodo spremljale manjše krajevne padavine, ki pa zaradi severozahodnega višinskega vetra na južno stran Alp večinoma ne bodo segle.

Kaj lahko pričakujemo pri nas?

Sobotno dopoldne bo sončno, le ponekod v Ljubljanski kotlini in Pomurju se bo zadrževala megla. Sredi dneva bo kraje ob meji z Avstrijo dosegla oblačnost prve fronte, ki se bo do večera razširila nad vso Slovenijo. V višinah se bo za nekaj stopinj ohladilo, po nižinah pa bo marsikje lahko celo nekoliko topleje, kot je bilo včeraj. V večjem delu vzhodne, južne in zahodne Slovenije bomo izmerili od 8 do 13 stopinj Celzija. Nekoliko manj, a še vedno precej toplo za ta čas, bo na območju Ljubljane in v alpskih dolinah.