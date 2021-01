Slabe napovedi za vse ljubitelje zime

Z današnjim se zaključuje tridnevno obdobje hladnejšega vremena. Medtem ko temperature v večjem delu države zaradi odsotnosti snežne odeje v preteklih dneh za zimo niso bile nič posebnega, je bilo povsem drugače na kraških poljih Notranjske in Kočevske, kjer je bila v zadnjih dneh marsikje prava zimska idila. Temperature so se v mraziščih spuščale tudi pod ­­–15 stopinj Celzija, včeraj je bilo v Retjah v Loškem Potoku izmerjenih celo –22 stopinj Celzija. K nizkim temperaturam na tem območju je zelo pripomogla snežna odeja. Ta ob jasnih nočeh brez vetra prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje uhajanje toplote s tal v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi in s tem tudi zrak nad njo.

Dopoldne se bo predvsem v ljubljanski in novomeški kotlini zadrževala megla, drugod bo sončno. Popoldne se bo pooblačilo in predvsem v krajih ob meji z Avstrijo bo zvečer nastalo nekaj ploh, ki bodo nad okoli 500 metrov nadmorske višine snežne. V višjih legah se bo krepil zahodni veter, ki bo popoldne segel tudi v nekatere nižine, zato bodo današnje temperature višje, kot smo jih imeli v preteklih dneh. V večjem delu Slovenije bomo izmerili od 4 do 8 stopinj, kakšna stopinja nad ničlo bo tudi v alpskih dolinah. Na Primorskem bo okoli 9 stopinj Celzija.

Danes se bo zimska idila poslovila, saj bomo prišli pod vpliv toplejšega jugozahodnega vetra. Otoplitev pričakujejo tudi marsikje po Evropi. V Franciji in na jugu Britanskega otočja se bo ogrelo do 15, še precej topleje bo v Španiji, kjer bo okoli 25 stopinj Celzija. Povsem drugače bo v Skandinaviji, kamor se bo spustil mrzel polarni zrak. Tu bo marsikje tudi popoldne okoli –15 stopinj Celzija.

Ponoči se bo v večjem delu države zjasnilo, vendar se bo že proti jutru na Primorskem in Notranjskem spet pooblačilo. Marsikje bo vso noč pihal jugozahodni veter, zato bo jutrišnje jutro za ta čas kar toplo. V vzhodni Sloveniji, kjer bo veter izrazitejši, bodo temperature presegle 5 stopinj Celzija. Malo nad ničlo bo tudi marsikje drugod po Sloveniji, le v zatišnih legah na severu se bo še ohladilo do –6 stopinj Celzija.

Jutri čez dan se bo povsod pooblačilo. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na zahodu in jugu države občasno rahlo deževalo, meja sneženja bo na nadmorski višini med 900 in 1200 metrov. Popoldanske temperature bodo podobno razgibane kot jutranje. V krajih z izrazitejšim jugozahodnim vetrom se bo ogrelo do 10 stopinj Celzija, v krajih brez vetra pa bo le malo nad ničlo.

Tudi v soboto bomo pod vplivom toplega jugozahodnika, ki bo več sonca prinesel vzhodni, več oblakov in tudi kakšno kapljo dežja pa zahodni polovici Slovenije. Na Dolenjskem in v Beli krajini se bo ogrelo do 13 ali celo 14 stopinj Celzija, drugod bo nekaj stopinj manj.

V noči na nedeljo nas bo prešla hladna fronta. Meja sneženja se bo ponekod lahko spustila do nižin, a prav veliko snega tudi v višjih legah ne bo zapadlo, saj bodo padavine hitro ponehale. Fronti bo sledilo nekaj suhih in spet toplejših dni. V drugi polovici prihodnjega tedna bodo temperature po današnjih izračunih ponekod lahko segle celo nad 15 stopinj Celzija.