Slabi sosedski odnosi? Najdite rešitev tudi vi!

Imeti dobrega soseda pomeni imeti pravega prijatelja in zaveznika. A sosedje so mnogokrat vse drugo kot to.

Sosedski odnosi in povezani sosedski spori glede parcel, mejnih zadev in dostopa predstavljajo ključno področje, ki lahko vpliva na naše vsakdanje življenje. Pomembno je razumeti, kakšne so naše pravice in kako lahko na miren in konstruktiven način, zagotovimo stabilnost odnosov. Za vse drugo pa je tu Pravnik na dlani.

Sosedska nesoglasja glede parcel

Pogosto se zavedamo pomena urejenih parcelnih mej šele takrat, ko se soočamo s težavami. Urejena meja parcele namreč zagotavlja ustrezno pravno varnost, saj definira, kje se končajo in začnejo lastninske pravice. Eden najpogostejših vzrokov sosedskih sporov pa je prav nedoločena ali kršena meja med parcelami. S sosedom smo lahko v sporu, ker ta seka naš gozd, kosi našo travo ali pa je na naši strani meje celo postavil ograjo. V slovenski zakonodaji je določeno, da morajo lastniki povezanih nepremičnin lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in si ne povzročajo škode.

Vas ovira sosedovo drevo ali živa meja?

Plodovi dreva, ki raste na meji, se po enakih delih delijo med soseda. Če plodovi iz sosedova drevesa padejo na vaša tla, so plodovi vaši. Pravico imate, da veje, ki segajo v zračni prostor vaše nepremičnine, odstranite. Tako je tudi v primeru žive meje. Seveda lahko od soseda zahtevate, da on poskrbi za ureditev žive meje, kadar postane ta moteča za vas. Lahko pa veje sami porežete in jih pospravite brez soglasja soseda. Enako velja tudi za korenine, ki rastejo v vašo nepremično, pri čemer pa je pomembno, da to lahko storite le, če tega na vaš poziv ne stori lastnik sosednje nepremičnine. Zahtevate lahko, da se drevo na skupne stroške odstrani, če vas ovira pri rabi njegove nepremičnine.

Ograja na meji? Je to dovoljeno?

Pogost vzrok medsosedskih sporov so tudi ograje. Za postavitev ograje na meji je potrebno soglasje obeh mejašev. V primeru takega soglasja se lahko ograja postavi tudi na mejo, sicer pa je potreben odmik od meje vsaj 50 centimetrov. Gradbeni zakon pri tem določa, da so vse ograje nižje od 2,20 metra enostavni objekti, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje. Ograje med 2,2 m in 3,5 m pa že sodijo med nezahtevne objekte za katere je gradbeno dovoljenje potrebno. A pazite: vsaka občina sprejme svoj prostorski plan, ki tudi določa višino ograje in odmik od meje. Lahko, da so na vašem območju določila drugačna, zato preverite. Preverite lahko seveda tudi, ali se vaš sosed drži vseh določil.

Kaj torej lahko naredim, če se sosed ne drži določil?

Prvi korak pri reševanju sosedske nesoglasja je vedno pogovor. Kljub napetostim je pogosto mogoče najti sporazum, če obe strani pokažeta pripravljenost na sodelovanje. Vendar pa vsi spori ne najdejo mirne rešitve. Ko pogovor ne zadostuje, je priporočljivo poiskati pravno pomoč. V primeru, da se želimo pritožiti glede meje, nikar ne pozabimo na roke. Vložimo lahko tožbo za motenje posesti, tu pa velja rok 30-ih dni od motitvenega dejanja (npr. postavitve ograje, posaditve drevesa, žive meje) in najpozneje pa v enem letu od dneva, ko je motenje nastalo. Tožbo morate vložiti na pristojnem sodišču, tj. tam, kjer se nahaja parcela. Sodišče potem daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje. Z odločbo o zahtevku za varstvo pred motenjem posesti odredi sodišče prepoved nadaljnjega motenja ali druge ukrepe.

Uporaba površin – služnostna in nujna pot