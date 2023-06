Slabo stanje med otroci in mladostniki: pri kar 60 odstotkih ni izboljšanja

Najnovejši rezultati meritev športnovzgojnega kartona na osnovnih in srednjih šolah sporočajo, da so posledice ukrepov med epidemijo še prisotne. Kot je uvodoma dejal vodja meritev izr. prof. dr. Gregor Starc iz Fakultete za šport, je "socialni eksperiment" pustil posledice. Gibalna učinkovitost otrok je danes na ravni otrok iz leta 2011, ko je bila najnižja točka pred korono.

Okoli 40 odstotkov otrok se je vrnilo na stanje pred epidemijo, medtem ko kar pri 60 odstotkih ni prišlo do izboljšanja. Otroci, katerih gibalne sposobnosti se niso vrnile na predkoronsko raven, se težje učijo, so bolj dovzetni za stres in imajo slabšo samopodobo. Tudi odstotek otrok, ki imajo potencial, da postanejo vrhunski športniki, se je znižal v primerjavi s časom pred epidemijo.

V zadnjih štirih letih so spremljali razvoj 50 tisoč otrok in ugotovili, da so otroci po koronskem obdobju začeli hitreje rasti. Kaj je točno temu botrovalo, ni čisto jasno. A Starc meni, da bi šlo lahko za to, da so višek energije, ki so jo pred epidemijo porabili za gibanje, v času zaprte države porabili za rast.

Zanimivo je tudi po besedah Starca to, da se sicer indeks telesne mase stabilizira, a to ne zaradi povečanja gibanja, kar pomeni, da so otroci in mladostniki telesno maso znižali z nečim drugim in ne gibanjem. Po vsej verjetnosti gre za manipulacijo s hrano, torej da so spremenili svoje prehranjevalne navade in da svojo maso regulirajo na nezdrav način, dodaja Starc.

Rezultati tudi nakazujejo, da se je med epidemijo gibljivost otrok poslabšala, otroci imajo slabšo koordinacijo in vzdržljivost šepa.

Starc še opozarja, da delamo prepočasi in premalo. "Otroci so bili med epidemijo branik zdravstvenega sistema. Pričakoval bi, da bodo zdaj pošteni do otrok in da bo ministrstvo za zdravje vlagalo v šport v šolah, ker ima do otrok dolg, ki ga mora poplačati."