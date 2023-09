Slabo urejeno okolje poveča stres, zelenje pa izboljša počutje

"Zdravstveni domovi so ključni del vsake skupnosti, zato je pomembno, da so njihove zunanje površine prijazne, dostopne in udobne za vse uporabnike. Prepoznavanje področij, kjer se lahko izboljša izkušnja obiskovalcev, je bistveno za ustvarjanje boljšega okolja in zmanjšanje stresa ob obisku zdravnika," menijo izvajalci raziskave na studiu Prostorož.

Kakšne so zunanje površine ljubljanskih zdravstvenih domov? Kako jih obiskovalci uporabljajo? Kako bi jih lahko izboljšali? Na ta vprašanja lahko obiskovalci ljubljanskih zdravstvenih domov Vič, Moste, Center, Fužine in Črnuče odgovorijo kar sami.

Kdo vse lahko sodeluje?

Projekt temelji na konceptu participativne znanosti, kar pomeni, da so obiskovalci zdravstvenih domov postavljeni v vlogo senzorjev, ki zaznavajo okolje, opisujejo svoje vedenje in ocenjujejo svoje počutje v prostoru ter s tem pomagajo raziskovalcem pridobiti kakovostne in točne podatke.

Vprašalnik obsega vse, od dostopnosti in prometa pa do ocene urejenosti, zelenja in možnosti za počitek. Poseben poudarek je tudi na klimatskem udobju in zaščiti pred vremenom, ki postajata v času podnebnih sprememb vse bolj pomembna. Izvajalci pričakujejo, da bodo rezultati raziskave pokazali na konkretne pomanjkljivosti in prednosti posameznih prostorov, pa tudi na splošno stanje zunanjih površin v ljubljanskem zdravstvu. K sodelovanju trenutno vabijo predvsem obiskovalce zdravstvenih domov Vič, Moste, Center, Fužine in Črnuče, sodelujejo pa lahko tudi ostali.