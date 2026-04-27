Slovenija

'V takih incidentih se najprej varuje predsednika'

Ljubljana, 27. 04. 2026 19.19 pred 57 minutami 3 min branja 2

Avtor:
24UR
Trump med begom padel

Po sobotnem napadu na večerji dopisnikov Bele hiše so vse glasnejša vprašanja in ugibanja, kakšno je bilo varovanje, če je lahko napadalec vdrl tako blizu predsedniškega para. Prav tako se marsikdo sprašuje, zakaj so najprej evakuirali podpredsednika Vancea, šele nato Donalda Trumpa. In zakaj na posnetkih ni videti, da bi kdorkoli posredoval in poskušal zaščititi prvo damo, Melanio Trump.

V oddaji 24UR je bil gost predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki trenutno predseduje tudi mednarodnemu združenju, prof dr. Denis Čaleta.

Pritrjuje, da si to vprašanje zastavlja tudi strokovna javnost. "Dejstvo pa je, da je predsednik Trump predsednik, ki s svojimi dejanji zelo razdvaja notranjo javnost, in s tem je povezano tudi dejstvo, da ima veliko nasprotnikov njegove politike. To, čemur smo bili priča pri samem posredovanju varnostne službe, je seveda situacija, ki se tako dovršeni varnostni službi ne bi smela zgoditi. Res pa je tudi, da so protokoli v takih primerih zelo jasno določeni. Ko ste vprašali, zakaj so evakuirali predsednika in ne takoj prve dame – dejstvo je, da ima prva dama znotraj tajne službe svojo ekipo za varovanje. V takih incidentih se najprej varuje predsednika, šele nato prvo damo. Zato se to laikom, ki to spremljamo, morda zdi nenavadno, v sistemu varovanja pa je to nekaj povsem običajnega."

Še ena nenavadna stvar je, da se je prav v tem hotelu pred petinštiridesetimi leti že zgodil podoben napad na takratnega predsednika Reagana. Zdaj je bil tam Trump, varovanje v zaprtem prostoru pa naj bi imelo več varnostnih obročev.

"Kar se tiče same metodike in tehnike varovanja – absolutno do takšnega incidenta ne bi smelo priti. Res pa je, da se je incident zgodil daleč od samega mesta, kjer se je nahajal predsednik, tako da lahko po eni strani, glede na to, da gre za lokacijo, kjer se je to že zgodilo, in da gre že za tretji napad na predsednika Trumpa, postavimo vprašanje, ali je bil ta napad resno indiciran ali pa so v ozadju tudi druge teorije, o katerih lahko zgolj špekuliramo. Dejstvo je, da predsednik Trump tudi v notranji javnosti pri svojih podpornikih izgublja relativno veliko podpore zaradi vojne v Iranu. Skozi zgodovino pa vemo, da je vsak napad na predsednika Združenih držav Amerike v notranji javnosti pomenil neko konsolidacijo in odvračanje pozornosti od realnih problemov. Res pa je tudi, da če bi varnostna služba opravila vse v skladu s tehnikami in standardi, ki so predvideni, do takih dogodkov ne bi smelo priti. Kot zadnje bi omenil še to, da je predsednik Trump to hitro izkoristil in še enkrat poudaril, da je nujno zgraditi posebno dvorano na posestvu Bele hiše, kjer bi bili tovrstni incidenti še dodatno zmanjšani. Vsi vemo, da je hotel javni prostor, kjer je nemogoče zagotoviti popolno zaprtje, zato je varovanje tako pomembne osebnosti v takem okolju bistveno težje."

Watch-Man X
27. 04. 2026 21.13
Sej je vedno tako...ko je bil tist teorističen napad v franciji na stadionu so bili čisto tiho dokler niso rešili Hollanda šele nato so zagnali paniko.
borjac
27. 04. 2026 20.48
Varnostna služba ZDA ni več tisto kar je nekoč bila , najprej so reševali podpredsednika Vanca , potem ŠELE predsednika ZDA Trumpa , MORALO BI BITI OBRATNO in NIČ DRUGAČNIH VARIANT NI , mogoče se jim ni zdelo škoda 80 letnega Trumpa , pa so reševali mlajšega Vanca , kaj pa prva dama Melanija ?? ona je pa navkljub vsem govoričenjem le Slovenka in JE POSKRBELA SAMA ZASE , skrila se je pod mizo in počakala da je minila nevihta , Slovenka pač zna poskrbeti sama zase.
