V oddaji 24UR je bil gost predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki trenutno predseduje tudi mednarodnemu združenju, prof dr. Denis Čaleta.

Pritrjuje, da si to vprašanje zastavlja tudi strokovna javnost. "Dejstvo pa je, da je predsednik Trump predsednik, ki s svojimi dejanji zelo razdvaja notranjo javnost, in s tem je povezano tudi dejstvo, da ima veliko nasprotnikov njegove politike. To, čemur smo bili priča pri samem posredovanju varnostne službe, je seveda situacija, ki se tako dovršeni varnostni službi ne bi smela zgoditi. Res pa je tudi, da so protokoli v takih primerih zelo jasno določeni. Ko ste vprašali, zakaj so evakuirali predsednika in ne takoj prve dame – dejstvo je, da ima prva dama znotraj tajne službe svojo ekipo za varovanje. V takih incidentih se najprej varuje predsednika, šele nato prvo damo. Zato se to laikom, ki to spremljamo, morda zdi nenavadno, v sistemu varovanja pa je to nekaj povsem običajnega."

Še ena nenavadna stvar je, da se je prav v tem hotelu pred petinštiridesetimi leti že zgodil podoben napad na takratnega predsednika Reagana. Zdaj je bil tam Trump, varovanje v zaprtem prostoru pa naj bi imelo več varnostnih obročev.

"Kar se tiče same metodike in tehnike varovanja – absolutno do takšnega incidenta ne bi smelo priti. Res pa je, da se je incident zgodil daleč od samega mesta, kjer se je nahajal predsednik, tako da lahko po eni strani, glede na to, da gre za lokacijo, kjer se je to že zgodilo, in da gre že za tretji napad na predsednika Trumpa, postavimo vprašanje, ali je bil ta napad resno indiciran ali pa so v ozadju tudi druge teorije, o katerih lahko zgolj špekuliramo. Dejstvo je, da predsednik Trump tudi v notranji javnosti pri svojih podpornikih izgublja relativno veliko podpore zaradi vojne v Iranu. Skozi zgodovino pa vemo, da je vsak napad na predsednika Združenih držav Amerike v notranji javnosti pomenil neko konsolidacijo in odvračanje pozornosti od realnih problemov. Res pa je tudi, da če bi varnostna služba opravila vse v skladu s tehnikami in standardi, ki so predvideni, do takih dogodkov ne bi smelo priti. Kot zadnje bi omenil še to, da je predsednik Trump to hitro izkoristil in še enkrat poudaril, da je nujno zgraditi posebno dvorano na posestvu Bele hiše, kjer bi bili tovrstni incidenti še dodatno zmanjšani. Vsi vemo, da je hotel javni prostor, kjer je nemogoče zagotoviti popolno zaprtje, zato je varovanje tako pomembne osebnosti v takem okolju bistveno težje."