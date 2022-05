Zaskrbljujoče: Za družinskega zdravnika le 15 prijav od 70 razpisanih

Luka Pesjak obiskuje četrti letnik medicine. Že skorajda je odločen, da bo čez nekaj let šel po poteh staršev in specializiral družinsko medicino. Čeprav se le malo njegovih vrstnikov odloča za to smer. Le 15 študentov medicine se je letos odločilo za to specializacijo, kar pomeni kar 55 nezapolnjenih mest na nacionalni ravni. "Tako je zaradi pretežkega dela, ker se tega ne ceni in ker je premalo plačano," meni Pesjak.