Slabša prometna varnost v Dravski dolini, policisti s poostrenimi nadzori

Izmed 49 prometnih nesreč, ki so se v zadnjega pol leta zgodile na cesti med Vičem in Mariborom, jih je bilo 39 na območju, ki ga pokriva celjska policijska uprava. Ker je ta cestni odsek postal problematičen, so se na PU Celje odločili, da bodo s povečano prisotnostjo skušali uporabnike ceste opozoriti na odgovorno ravnanje, predvsem pa, da se zavedajo, da lahko sami največ naredijo za lastno varnost in varnost drugih udeležencev, je dejal Herbaj.

Na območju Policijske uprave (PU) Celje cesta med Vičem in Mariborom, katere del je sicer na območju mariborske policijske uprave, močno negativno izstopa. "To je za nas alarm, da je treba nekaj narediti," je v današnji izjavi v Podvelki dejal vodja odseka za cestni promet v sektorju uniformirane policije PU Celje Elvis A. Herbaj .

Pozorni bodo tudi na druge kršitve

Obenem bodo ugotavljali tudi vse druge kršitve. Poostren nadzor izvajajo večinoma z obstoječimi kadri v koroških policijskih postajah, so pa na problematičnem odseku povečali tudi prisotnost policistov s postaje prometne policije Celje. Med drugim danes poostren nadzor med 10. in 17. uro poteka na odseku med Dravogradom in Radljami ob Dravi.

Od omenjenih štirih tragičnih prometnih nesreč so se tri zgodile zaradi vožnje po levi strani, ena pa zaradi nepravilnega prehitevanja. A vse to je po Herbajevih besedah bolj ali manj povezano s hitrostjo, prekoračitve hitrosti pa policisti ugotavljajo tudi v dosedanjih poostrenih nadzorih.

Poleg prehitre vožnje sta glavna vzroka nesreč tudi napačna stran vožnje in psihofizično stanje voznikov, ki zajema problematiko uživanja alkohola in uporabo drog, po Herbajevih besedah pa so problematična tudi zdravila. Opozoril je še na neuporabo varnostnih pasov in nepravilno uporabo mobilnih telefonov.

Ob tem je spomnil tudi na več delovišč in deloma tudi še sanacijo po poplavah, prav tako je stanje cest na nekaterih odsekih boljše, na drugih slabše. "Cestna infrastruktura zagotovo ima vpliv. Ampak v večini prometnih nesreč, ki se zgodijo na odsekih, ki so slabši in kjer so slabše vozne površine, so udeleženi domačini. Torej ljudje, ki poznajo razmere, pa kljub temu ne spoštujejo pravil," je dejal in ponovno poudaril odgovornost vsakega posameznega voznika.

Na Koroškem oz. v Dravski dolini sicer policisti bistvenega porasta prometa ne ugotavljajo.