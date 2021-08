Slabše ocenjena pri delu, ker je bila na porodniškem dopustu

Zagovornik načela enakosti je spomladi 2020 prejel predlog, da bi obravnaval in skušal ugotoviti, ali je bila uslužbenka v vrtcu slabše ocenjena zato, ker je bila zaradi dopusta za nego in varstvo otroka z dela odsotna tri mesece. "Uslužbenka je navedla, da se je za prijavo diskriminacije odločila, ko ji je ravnateljica vrtca ustno pojasnila, da je razlog za nižjo oceno prav njena odsotnost z dela," so pojasnili pristojni iz pisarne Zagovornika načela enakosti.

Po njihovih besedah so pregledali veliko dokumentacije in opravili več zaslišanj. Ugotovili so, da so za oceno uslužbenke manjkale vsebinske utemeljitve, s pomočjo statistične analize podatkov iz kadrovske službe zavoda pa je ugotovil očitno povezanost med odsotnostjo in prisotnostjo zaposlenih v vrtcu v določenem letu in oceno dela, ki so jo v tistem letu prejeli.

Kar 12 uslužbenk izmed 14 prejelo nižjo oceno zaradi nosečnosti

Izmed 14 uslužbenk vrtca, ki so bile v letih 2017, 2018 ali 2019 dlje časa odsotne zaradi nosečnosti oziroma porodniške, jih je v letu, ko so bile odsotne, kar 12 prejelo nižjo oceno v primerjavi z leti, ko so bile vse leto na delovnem mestu. Izmed 56 zaposlenih, ki v letih 2017, 2018 in 2019 niso bili dlje časa bolniško oziroma porodniško odsotni, pa jih je kar 51 dobilo oceno odlično, so navedli iz pisarne Zagovornika.