'Sladka slovenska transverzala': 616 kilometrov želi preteči v polovičnem času

Po lanski ekstremni preizkušnji, ko je kot prvi diabetik sredi poletne vročine prekolesaril dobrih 4000 kilometrov od Italije do najsevernejše točke Evrope (Nordkappa), se je Žiga Papež odločil, da bo tudi letos premikal meje mogočega. Tokrat bo to počel doma.

"V nekem dokaj hitrem času - 18 dneh - želim premagati celotno Slovensko planinsko pot oziroma transverzalo, ki je dolga 616 kilometrov. Vse skupaj ima prek 37.000 višinskih metrov," je dejal diabetik in športnik, ki se že intenzivno pripravlja na posebno misijo. "Psihološko pa verjetno še ne vem čisto točno, kaj me čaka, mogoče je pa to bolje," je priznal.

Na to divjo pot bo namreč 24. avgusta šel sam, brez ekipe: "Ne bo veliko trgovin, lekarn in drugega. Vse bom moral torej tovoriti s sabo, v svojem nahrbtniku; od medicinskih pripomočkov, inzulina do rezerve hrane in sladkorja, da ne padem v tiste neke hude hipoglikemije, ki me lahko spravijo tudi do najhujšega, da bi moral potencialno odstopiti."