Sladkanje s pomarančnimi olupki

Trajnost in odgovornost do okolja

V Sparu spodbujajo zaposlene in kupce k čim boljšemu izkoristku hrane ter skrbi za okolje. Trajnostno ravnanje se namreč začne že v trgovini - s preudarnim nakupovanjem in ravnanjem z embalažo.

Pri izbiri in nakupovanju hrane bi morali upoštevati njen ogljični odtis. Slednji je merilo vplivanja na podnebne spremembe – večji, kot je, večji vpliv ima. Manjši ogljični odtis ima sezonska, lokalno pridelana in nepakirana hrana. Veliko dobrega tako naredite že, če nakupujete brez embalaže ter uporabljate vrečke za večkratno uporabo, za nakup sadja in zelenjave pa Sparove mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo.

V Sparu viške hrane podarijo

Povprečni Slovenec letno zavrže kar 68 kilogramov hrane*. Kar tretjina proizvedene hrane na svetu pa konča v smeteh, medtem ko bi že četrtina lahko preprečila svetovno lakoto**.

V Sparu , kjer se tega problema zelo dobro zavedajo, preudarno ravnajo s hrano. Najprej z rednim spremljanjem prodaje, ki jim omogoča optimalno naročanje in s tem minimalna vračila. Živila, ki kljub temu ostanejo na policah, pa v okviru akcije Donirana hrana že več kot osem let podarjajo različnim humanitarnim organizacijam. To so Zveza Lions klubov, humanitarno društvo Hrana za življenje (Food for Life Slovenija), Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva in Društvo Krog 9. Spar je samo v lanskem letu v dobrodelne namene tako prispeval hrano v skupni vrednosti več kot milijon evrov.

Sladica iz pomarančnih olupkov

Eden izmed načinov, kako poskrbeti za manj odpadne hrane, je boljši izkoristek sestavin, ki nastanejo kot stranski produkti pri proizvodnji hrane.

V Sparu v okviru dolgoročne akcije Hrana ne sodi v smeti zato sodelujejo s kuharskim mojstrom Markom Pavčnikom , ki je po izboru gastronomskega vodnika Galut&Millau postal chef leta 2022. Redno objavljajo uporabne nasvete in njegove izvirne recepte za čim boljši izkoristek hrane. Poglejte, kako je eden najbolj talentiranih slovenskih kuharskih mojstrov, ki sledi zero waste filozofiji, navdušil z ''recikliranjem'' ostankov kosila .