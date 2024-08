'Opuščanje slabih navad': sladke in žgane pijače ter pivo drugo leto dražji

Podobno je pri alkoholu. Slovenija ima že danes najvišje trošarine denimo za žgane pijače. In je zato v primerjavi z sosednjo Italijo nekonkurenčna. Vlada pa torej v paketu sprememb trošarine dviguje še za dodatnih sedem odstotkov. A le na pivo in žganje, ne pa tudi na vino. Zgodovina se ponavlja, tako prof. dr. Matej Lahovnik iz Ekonomske fakultete pri vinu so se ustavile oziroma ustrašile tako rekoč vse vlade: "Z argumentom, češ da je vino hrana. Dejansko pa je bil problem, da je bilo zelo veliko poslancev iz vinorodnih okolišev in je nastala posebna vinska koalicija vedno v državnem zboru. In sploh ne dvomim, da tudi če bi vlada predlagala višjo obdavčitev vina, bi se uprli. Ker je enostavno preveč teh proizvajalcev in preveč je interesov v ozadju."

Zato bo država namesto 9,5 po novem vzela polnih 22 odstotkov davka. Ljubitelji sladkih napitkov boste lahko uteho poiskali v povsem naravnih sokovih oziroma v vodi z aromo. Davek za ti dve skupini pijač namreč ostaja nespremenjen. Trgovci, tako predsednica zbornice Mariča Lah , ukrep načeloma podpirajo: "In to predvsem iz zdravstvenih razlogov." A jasno, v isti sapi svarijo vlado, da bi lahko takšne spremembe slovenske potrošnike pregnale čez mejo. "Če bi Slovenija sprejela odločitev o 22-odstotni stopnji DDV na sladke pijače, bi to pomenilo, da bi bla to najvišja stopnja od vseh okoliških držav," dodaja Lah.

In če nekatere davčne novosti za zdaj še visijo v zraku, pa je že jasno, da bomo zagotovo prihodnje leto plačevali višje položnice za javno RTV. Po več kot desetletju bomo namesto 12,75 evra odšteli 14 in evrov in dva centa. "Vemo tudi, da so se spremenili stroški v tem času in tudi v zadnjih 12 letih. Zavedamo pa se vsi skupaj, tudi v pogovoru z vodstvom RTV-ja, da to ni pa edina težava RTV Slovenija, ampak da so potrebne tudi organizacijske spremembe," pravi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Da so zato na vladi obravnavali tudi izhodišča sprememb zakona o RTV, ki naj bi stabilizirale javni servis. Tako finančno kot organizacijsko. "Državljani so lahko nejevoljni. Najprej bi morala vlada zahtevati jasen načrt prestrukturiranja, kriznega menedžmenta in šele potem dvigniti prispevek. Ne pa obratno, da najprej dviguje prispevek in zdaj računa na neko obljubo, da se bodo kakor prestrukturirali," dodaja Lahovnik.

In še ena v vrsti novosti. Tudi ta bo po žepu udarila državljane, voznike avtomobilov, ki točijo dizelsko gorivo. Liter bo namreč cent dražji, vlada namreč znova vrača šoferjem že poznani prispevek za obnovljive vire energije.