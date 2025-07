Sladki poklic pod pritiskom časa

Namesto naravne paše mora čebelar čebele hraniti že spomladi, da prepreči propad družin zaradi lakote. "Čebelarim skoraj 50 let, da bi čebele hranil poleti, ne pomnim, da bi panj poleti imel samo 45 kilogramov, tudi ne pomnim," zaskrbljeno pravi Koželj. V samem panju lahko pride tudi do zmede v razvojnem ciklu – čebele začnejo prehitro zalegati, če pride do hladne fronte lahko to vodi v izgubo zalege saj družine niso dovolj močne, da bi vzdrževale panj. Tudi kasneje v letu vremenske ujme, neurja, suše in neredne paše povzročajo velike izpade v pridelavi medu.

Zime postajajo krajše in milejše, pomladi pa posledično prihajajo prezgodaj, kar sproži nenormalno hitro cvetenje sadnega drevja, vrb, regrata in drugih zgodnjih medonosnih rastlin. Čebele takrat pogosto še niso v polni moči za donos. "Regrat je cvetel, 1. maja smo imeli že prvo točenje regratovega medu," pove čebelar Andrej Trontelj , čigar dedek in oče sta tudi bila čebelarja. Ko pride do pozebe ali dolgotrajnega deževja, medenja ni, cvetni prah se spere, čebele pa ostanejo brez hrane ravno v času največje rasti družine.

V zadnjih letih čebelarji opažajo vedno izrazitejše posledice podnebnih sprememb, ki močno vplivajo na naravni ritem vegetacije in s tem na razpoložljivost čebelje paše. "Ko sem leta 1981 čebele pripeljal iz Like (pokrajina na Hrvaškem, op. a.), sem tukaj na Dolenjskem trikrat na leto redno točil. Če grem nazaj 10 let, sem trikrat na leto na polno točil. Zadnja štiri leta ni nič," pravi čebelar Anton Koželj .

Kranjska sivka (Apis mellifera carnica) , avtohtona podvrsta medonosne čebele, ki izvira z območja današnje Slovenije in njene širše okolice. Ena izmed najbolj prepoznavnih in cenjenih čebeljih vrst v svetu, znana po svoji blagosti, delavnosti in prilagodljivosti.

Čebelarstvo in kmetijstvo sta tesno povezana – čebele za svoj obstoj in pridelavo medu potrebujejo cvetoče, medovite rastline, kmetje pa za preživetje donosne pridelke. A prav tukaj pogosto nastopi konflikt: sodobne kmetijske prakse, kot so zgodnja košnja, intenzivno gnojenje in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, lahko močno zmanjšajo pašne vire za čebele in druge opraševalce. "Včasih so kmetje dvakrat na leto kosili in so čebele imele hrano na cvetlicah, zdaj pa tako hitro kosijo, da travniki nimajo časa niti zacveteti, močno gnojenje pa to še poslabša," pove Trontelj.

Zgodnja košnja pogosto uniči medovite rastline še preden zacvetijo. Čebele tako izgubijo pomemben vir cvetnega prahu ter nektarja prav v obdobju spomladanskega razvoja. Po drugi strani pa so tudi kmetovalci v težkem položaju – pritiski in potreba po zaslužku jih silijo v intenzivne metode pridelave, pri katerih pogosto zmanjka prostora in časa za razmislek o težavah, ki jih prinesejo za opraševalce. "Danes lahko tri vasi obdela en kmet. Za gnojenje imajo cisterne po več tisoč litrov. Vemo, da so tudi oni pritisnjeni, da preživijo v zahtevnih razmerah, vendar narava plačuje ceno," doda Anton Koželj.

Z gnojenjem se lahko spremeni sestava rastlin na travnikih – medovite vrste izginejo, prevladajo bujne, a za čebele neuporabne trave. Pesticidi in herbicidi pa predstavljajo neposredno grožnjo zdravju čebel, še posebej, če so uporabljeni neustrezno ali v času cvetenja.