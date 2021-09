Sladko, slajše, najslajše. Tako bo konec meseca v Kopru

Festival sladic Sladka Istra je vsakič znova odlična priložnost za okušanje najrazličnejših sladic, sladkih pijač, medenih izdelkov in drugih sladkih dobrot. Letos bo 13. Sladka Istra prihodnjo soboto, 25. in v nedeljo, 26. septembra, med 9. in 19. uro na enem najlepših trgov pri nas – na Titovem trgu v Kopru.