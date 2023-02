Sladko valentinovo s tortami Karima Merdjadija in Mlinotesta

Čeprav zunaj kraljuje mrzla zima, nas kmalu čaka najbolj vroč praznik – valentinovo.

Svečke, ohlajena penina ter kaj sladkega so vedno prava formula za romantiko, pred praznikom ljubezni pa smo poklepetali tudi z mojstrom slaščičarstva Karimom Merdjadijem in ga povprašali za nasvet, kaj letos podariti ljubljenim sladkosnedom. Bliža se valentinovo – čas za drobne pozornosti in veliko slaščic. S soprogo Heleno vaju na valentinovo veže prav poseben spomin. Kako sta se spoznala? Za naju je ta datum poseben in tako bo ostalo za vedno, saj sva natančno 29 let nazaj na ta dan postala par. Spoznala sva se v podjetju, kjer sva bila zaposlena, a je takrat nisem prepričal s slaščico, ampak z velikim šopkom rož.

Kako sicer ohranjata romantiko? Z veseljem se vračava k lepim spominom ali pa si pripraviva večer v spremljavi dobre hrane in tako poskrbiva za romantično vzdušje. Romantiko skušava ohranjati celo leto, valentinovo je le pika na i čudoviti zvezi. Valentinovo je zagotovo eden najbolj sladkih praznikov. Da ne bo vedno bombonjera – kaj bi za darilo priporočili vi? Zelo lepo in okusno darilo so zagotovo Brownies Karim Atelje Mlinotest , slastni rjavčki, ki se kar stopijo v ustih. Te bi priporočil tako zaljubljencem kot za obdarovanje vseh tistih, ki jih imamo radi – staršev, prijateljev, sodelavcev ... Rjavčki imajo tudi lično darilno embalažo, tako da so res popolno sladko presenečenje. Najdete jih tako v trgovinah Mlinotest kot tudi v vseh ostalih trgovinah – Spar, Tuš, Mercator, pa tudi v E.Leclercu v Ljubljani. Kaj pa priporočate za romantičen večer v dvoje? Za romantični večer bo prava izbira ena od ročno izdelanih premium gourmet tort , ki smo jih prav tako zasnovali skupaj z Mlinotestom. Odločili smo se za dva okusa, in sicer čudovito svežo torto z mangom in pasijonko ter čokoladno torto, ki sem jo ustvaril kot posledico prav pregrešnega čokonavdiha. Valentinovo žal ni dela prost dan, letos je to čisto običajen torek, ko bomo vsi imeli polne roke dela in časa za domačo peko zagotovo ne bo. Zato lahko s premium gourmet torto presenetimo in pocrkljamo tudi družino po kosilu ali večerji, saj ena tortica razveseli štiri sladkosnede. Tako kot brownieji, so tudi torte lično pakirane in odlične za obdarovanje, pa še zamrznjene so, tako da tudi pri transportu ne more iti nič narobe. Tudi torte so na voljo v Tušu, Sparu in Mercatorju, poleg Mlinotestovih trgovin, seveda.

Torta zveni kot slastna ideja! Ju lahko malo podrobneje opišete? Torto z mangom in pasijonko sestavljajo puhast roladni biskvit, kremni mangov mousse, hrustljavček iz bele čokolade in pasijonkin džem. Čokoladno torto pa sestavljajo čokoladni biskvit, lahen čokoladni mousse, hrustljavček iz mlečne čokolade ter bogat obliv, pripravljen iz čokolade z visoko vsebnostjo najkakovostnejšega kakava. Obe sta slastni, a sam kot zaprisežen čokoholik največkrat izberem slednjo. Znani ste po tem, da veliko pozornosti namenite izbiri prvovrstnih sestavin. Na kaj vse ste pri tem pozorni? Seveda je glavno merilo pri izbiri sestavin prvovrstna kakovost in odličen okus, zelo pa sta pomembna tudi samo poreklo in sledljivost surovin. Pri izbiri moke vedno posežemo po slovenskih izdelkih, pri izbiri jajc, ki so prav tako lokalna, pa se držimo stran od baterijske reje. Vedno sodelujemo s podjetji, za katera smo prepričani, da ravnajo ustrezno, tako v skladu z zahtevami industrije kot tudi pri ravnanju s svojimi zaposlenimi. Le tako lahko v celotni verigi zagotavljamo ustrezne pogoje in predvsem kakovost. Se to da upoštevati tudi pri večji proizvodnji, torej pri vašem sodelovanju z Mlinotestom? Seveda, za vrhunski izdelek so vedno potrebne vrhunske sestavine in tudi pri snovanju browniejev in premium gourmet tort smo bili z Mlinotestom soglasni. Izdelki vsebujejo jajca proste reje, svežo smetano, pravo maslo, naravne arome in trajnostni kakav, certificiran s strani inštitucije Rainforest Alliance. Ne vsebujejo pa barvil in okoljsko spornega palmovega olja, katerega pridelava krči naravni življenjski prostor divjih živali. Z blagovno znamko Mlinotest sedaj sodelujete že nekaj let. Načrtujete še kakšen nov skupni izdelek ali nov okus? Sodelovanje z Mlinotestom je obrodilo bogate sadove in upam, da se bo še naprej uspešno nadaljevalo. Tako podjetje kot jaz si želimo ustvariti še kaj novega, a bom zaenkrat še ostal nekoliko skrivnosten.

