Kako lahko umetna inteligenca pomaga sladkornim bolnikom?

Otroci s sladkorno boleznijo imajo večjo odgovornost kot njihovi vrstniki, saj so se že od mladih nog primorani naučiti skrbeti zase in za svoje zdravje. 12-letni Staš Žefrin, ki je diagnozo diabetes tipa ena dobil pred dvema letoma, je pri tem zelo vesten. "Sladkor si merim petkrat na dan ali več, inzulin si morem dodati štirikrat na dan,lantus si dajem sam zvečer, humulin pa trikrat na dan," pravi Žan.

"Sam skrbi, da ima, ko gre od doma, vedno s sabo čitalec, da ima glukozo v primeru hipoglikemije, skrbi za redne obroke, za fizično aktivnost," je pojasnila mama Alenka Rutar.

Po novem bo velik del te odgovornosti zamenjala umetna inteligenca v tako imenovani zaprti zanki, ki bo sama preverjala in odločila, koliko inzulina dodati.

V študiji o tej novi tehnologiji, ki je bila objavljena v prestižni medicinski reviji Lancet, je sodeloval tudi predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni Tadej Battelino."Velik del teh vsakodnevnih skrbi in težav ljudem s sladkorno boleznijo lahko tehnologija olajša, hkrati pa precej izboljša presnovno utrujenost in zmanjša dolgoročne zaplete za zdaj še vedno neozdravljive kronične bolezni" pojasnjuje Battelino.

"Ne bo se mi treba toliko zbadati z inzulinom in bo še enkrat lažje" je dodal Žefrin. "To bo tudi manjša psihična obremenjenost zaradi morebitnih hipoglikemij in ko otrok odhaja od doma, sem prepričana, da bom imela več prespanih noči kot do sedaj," še dodaja mama.

Po več zahtevah so končno dočakali 'ta veseli dan'

"Prvi odziv je absolutno veliko veselje, olajšanje po vseh teh prizadevanjih, lobiranjih, pisanjih, prepričevanjih in osveščanju javnosti,"razlagapobudnica peticije Aleksandra Marijanović, s katero so starši že leta 2018 zahtevali, da se ljudem s sladkorno boleznijo tipa ena omogoči vse tehnološko najnaprednejše pripomočke.

Zdravstveni minister Janez Poklukarjih je ta teden tudi v celoti uslišal. "Poleg zahvale ministru Poklukarju gre zahvala tudi profesorju Battelinu, ki si je najbolj prizadeval, da se je ta sprememba sploh zgodila in vsem staršem, vsem podpisnikom, 7500 podpisnikom peticije, s katerimi smo dosegli ta veseli dan,"je še povedala Marijanovićeva.