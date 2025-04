Slakonje niso ogoljufali, gre za izobraževalno kampanjo 'Pazi.se, izobrazi se!'

Na prvi april smo poročali, da je priljubljeni pevec in igralec postal žrtev spletne goljufije, ki naj bi ga stala skoraj 10.000 evrov. Zdaj Slakonja in Združenje bank Slovenije razkrivata, da je šlo za spretno zasnovan medijski manever in uvod v obširno izobraževalno kampanjo ozaveščanja javnosti o spletnih in plačilnih goljufijah "Pazi.se, izobrazi se!".

Pod vseslovensko izobraževalno kampanjo se pod okriljem Združenja bank Slovenije podpisujejo banke in hranilnice, ki poslujejo v Sloveniji, prizadevanja v smeri osveščanja javnosti pa potekajo že tretje leto zapored. Klemen Slakonja bo kot nosilni obraz kampanje Slovenkam in Slovencem pomagal približati pomembna sporočila in nasvete, kako zaščititi svoje osebne in finančne podatke ter se ubraniti spletnih goljufij.

"Včasih je potreben šok, da ljudje postanejo pozorni. In dejstvo je, da moramo na vse predrznejše in spretnejše prevare spletnih goljufov postati pozorni vsi," pravi Klemen Slakonja. FOTO: Miro Majcen icon-expand

"Včasih je potreben šok, da ljudje postanejo pozorni!" pravi Slakonja. "Ko so me na Združenju bank Slovenije povabili k sodelovanju, sem takoj privolil, četudi z mojim uvodno uprizorjenim navideznim oškodovanjem morda koga razburimo. Pomemben je namreč namen – in izobraževalna kampanja glede spletnih goljufij je resnično ključnega pomena, še posebej v času hitrega razvoja novih tehnologij in novih tveganj. Dejstvo je, da moramo na vse predrznejše in spretnejše prevare spletnih goljufov postati pozorni vsi." Za izjavo smo povprašali tudi Stanislavo Zadravec Caprirolo, direktorico Združenja bank Slovenije, ki je ob tej priložnosti povedala: "Začeti izobraževalno kampanjo s tako drzno potezo je bila premišljena odločitev, da bi dobili pozornost širše javnosti. Gre namreč za resnično perečo problematiko, ki zahteva pozornost vseh nas."

"Veseli smo, da je Klemen Slakonja obraz naše izobraževalne kampanje, saj smo z njegovo pomočjo že na samem začetku dobili pozornost, ki jo problematika resnično zahteva!" pravi Stanislava Zadravec Caprirolo. FOTO: Bobo icon-expand