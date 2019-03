TV obnova vasi Slapnik: težave zaradi lastnika, ki ima v lasti osmino ene hiše

Idilično briško vasico Slapnik si je ogledala produkcijska ekipa, ki tam namerava snemati resničnostni šov. 17 parov iz različnih evropskih držav bo pod mentorstvom obnavljalo vasico, nagrada za zmagovalni par pa bo milijon evrov. Toda, produkcijsko ekipo pred začetkom snemanja čaka še veliko dela, saj je vas že več kot 40 let zapuščena, 17 objektov pa je imelo okoli 30 lastnikov. Večina je že podala soglasje k prodaji, zatika pa se pri enem.

FOTO: Aljoša Kravanja

Okoli pol ure vožnje od Nove Gorice po ozkih in vijugastih cestah Goriških brd se v ostrem ovinku spustimo po luknjasti, makadamski cesti proti vasici Slapnik. Edina cesta, ki vodi v vasico je zaraščena s trnjem, a po kakšnem kilometru se pred nami pojavijo prve hiše. Ko parkiramo in stopimo iz avtomobila, je prvo, kar nas presune – svež in čist zrak. Diši po naravi, po prvih brstičih in češnjevih cvetovih. Na vhodu v zaselek je montažna hiša, ki je bila očitno zgrajena nazadnje in vse kaže, da jo nekdo še vedno uporablja. Toda, ta vas, ki meri manj kot dva kvadratna kilometra, že več desetetij nima stalnih prebivalcev, zapuščena je in sameva. Ko se sprehodimo pod obokom, na katerem je opozorilo "prehod na lastno odgovornost", se zdi, kot da vas že leta potrpežljivo čaka, da ji nekdo znova vdihne življenje. Trenutno ji ga daje le narava, saj se povsod razrašča bršljan in drugo rastje. Na povsem zaraščenih dvoriščih naletimo na staro telefonsko slušalko, pošvedran čevelj, lonec, celo staro peč ... Kot, da bi te stvari nekomu ostale, ko je v naglici zapuščal vas ... A ni se zgodilo v naglici. Nekdanji domačin in lastnik ene od hiš v centralnem delu vasi Franko Markočič se še spominja, kako polna življenja je bila vas, v kateri je živel do svojega 20. leta. Nato pa so se v 70. letih ena za drugo hiše praznile in posledično v vasi ni ostal nihče. "Postalo je moderno iti v službo, v mesto in tako so odšli vsi. Zaradi bližine službe. Ko je šel eden, so šli eden za drugim vsi ven," pravi. Kdaj točno je bila hiša na Slapniku 5, kjer se je rodil, zgrajena, gospod Franko ne ve, a po nekaterih podatkih so prvi zapisi tega priimka na tem naslovu že iz 16. stoletja.

Franko Markočič, ki se je rodil v Slapniku, se spominja, kako polna življenja je bila nekoč ta vas. FOTO: Aljoša Kravanja

V 18. in 19. stoletju je bila to premožna vasica, o čemer pričajo tudi velike in bogato oblikovane domačije. Ljudje so se ukvarjali s kmetijstvom, saj je zemlja v teh koncih zelo rodovitna. "Ne morete si predstavljati, kakšna vas je to bila. Tu uspeva vse. Oljke v Brdih so bile na našem koncu, nikjer drugje. Živeli so od vina, maronov – mi smo imeli po pet ton maronov, in drv. Drva so vozili v Italijo in so se zelo dobro prodajala," pravi Markočič, ki zdaj živi v Novi Gorici, v vas pa rad pride, saj tukaj vlada mir. No, tega več ni toliko. Že zdaj se v to majhno vasico, v katero je prej le redko kdo zašel, zgrinjajo turisti in domačini – vse odkar je v javnost prišla ideja, da nameravajo vas obnoviti v resničnostni oddaji. "V zadnjih dveh mesecih je bilo zagotovo okoli 10.000 ljudi tukaj," pravi Markočič. Prihajajo iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine. Težave zaradi lastništva Za realizacijo resničnostnega šova je predvidenih dobrih sedem milijonov evrov, še kakšen milijon več pa bodo potrebovali za dokončno obnovo same vasi, ki bo po končanem šovu postala nekakšen resort s poudarkom na ekološkem kmetijstvu. Sam šov pa bo dobra promocija zanj. Denar za obnovo vasi bodo zbrali od zasebnih investitorjev, računajo, da bodo nekaj denarja dobili tudi preko evropskih skladov. Zanimanja za vlaganje v ta projekt ne manjka, zatrjuje predstavnik slovenskega dela produkcijske ekipe Ernest Škerjanec.

"Unikatna arhitektura, vas na samem, zanimiva lokacija, neokrnjena narava ... Prednosti so tukaj velike," Škerjanec našteva stvari, ki prepričajo ustvarjalce.

Trenutno je največja ovira za začetek projekta lastništvo. "Z lastništvom se že res dolgo časa vleče. Problem je v tem, da ne moremo posamezno odkupovati same vasi, ampak moramo v kompletu," je pojasnil Škrjanec. V vasi je 17 objektov, lastnikov pa je bilo več kot 30. Z večino so že podpisali pismo o nameri prodaje, zatika se le pri enem lastniku, ki živi v Avstraliji. "Lastnik, ki ima osmino lastništva ene hiše predstavlja največ težav ... Ni hotel prodati. Zdaj pa se je s pomočjo župana in občine nakako omehčal," pravi Škerjanec, ki upa, da jim bo kmalu uspelo odkupiti vse objekte. Zaradi značilne briške arhitekture je vas spomeniško zaščitena, kar pomeni, da jo bodo morali v okviru resničnostnega šova restavrirati. Večjih posegov, ki bi okrnili videz vasice, ne bo smelo biti. "Kar se tiče zavoda za kulturno dediščino, moram pohvaliti, da so nam šli zelo na roke. Pomagajo nam, prav tako Občina Brda in župan Mužič," je odgovoril Škerjanec, ko smo povprašali, ali jim morebiti težave predstavlja tudi pridobivanje potrebnih dovoljenj za obnovo. Markočič, ki je pripravljen svojo lastnino prodati investitorjem, saj sam nima dovolj denarja, da bi propadajoča poslopja obnovil, upa, da bo projekt uspel. "Meni se to zdi super. Tako bom spet videl vas takšno, kot je bila," je dejal. A kot pravi – čeprav je pripravljen prodati svojo rojstno hišo, vasi ne namerava zapustiti."Če bom prodal, bom v bližini gradil. Denar, ki ga bom tukaj pridobil, bom vložil, tako da se bomo jaz in moji otroci še vedno lahko vrnili sem," je dejal.

Vasica je zelo slikovita in ponuja lep razgled na sosednje vasi, hribe in doline. FOTO: Aljoša Kravanja

'Kakšen osupljiv kraj' Te dni so slovenski pobudniki projekta v Slapnik pripeljali producentsko ekipo, ki bo izpeljala resničnostni šov. Med njimi je bil tudi izvršni producent Richard Cook, ki dela za Netflix, HGTV, BBC, ITV, Showtime in druge televizijske mreže. Nad ruševinami je bil navdušen kot kakšen otrok. "Mislim, da je tole neverjetno. Kakšen osupljiv kraj in kakšna brilijantna priložnost! Še posebej je zanimivo, ker je to v Sloveniji, o kateri ne vemo veliko," je bil odkrit. "Ko smo prišli v Slovenijo, sem si mislil, kako je lepo. In potem je sredi tega tale začarana, zapuščena vas. Kot uspavana lepotica, ki jo moramo zdaj zbuditi. Kako vznemirljivo," je dejal in radovedno pogledoval okoli sebe. "Bilo bi fantastično, če bi lahko svetu pokazali, kaj se tu skriva." Kot pravi, je vsa ekipa zelo navdušena nad projektom. "To je nekaj, kar še nihče ni naredil. Veste, da gre za dobro idejo, ko jo slišite in se vprašate: zakaj tega še nihče ni naredil. To je treba narediti in to je popoln kraj za to," je vedno znova poudarjal. "Tukaj je, kot bi stopil nazaj v čas," je dejal režiser Michael Murphy, ki je skrbel za vizualne učinke pri filmih, kot so Harry Potter, Gospodar prstanov in Ironman. "Stanje, v katerem je vas trenutno, je prav zanimiv preplet med človekovo stvaritvijo in naravo. Zelo me zanimajo končni arhitekturni načrti, koliko se bo ohranilo in koliko moderniziralo. Zelo je navdihujoče, čarobno," je dejal Murphy, ki je 15 let delal za hollywoodsko produkcijo, pred sedmimi leti pa se je poročil s Slovenko in se preselil k nam.

Režiser Michael Murphy in izvršni producent Richard Cook. FOTO: Aljoša Kravanja

V šovu bo tekmovalo 17 parov iz različnih evropskih držav Za časa snemanja šova bodo morali ob vasici postaviti vzporedno naselje, v kateri bodo bivali člani produkcijske ekipe in tekmovalci. Ti bodo različnih starosti, po en moški in ena ženska iz vsake sodelujoče države – skupaj 34 tekmovalcev oziroma 17 parov. "To bodo morali biti ljudje, ki so zanimivi, ustvarjalni, pripravljeni sprejeti izziv ... Kajti, moj Bog, tukaj je toliko dela. Vendar bi lahko bilo neverjetno," pravi Julie Dunne, direktorica 'kastinga', ki bo na avdicijah izbirala prave kandidate za šov. Tudi Cook priznava, da ni pričakoval, da bodo tekmovalci morali res konkretno zavihati rokave, saj jih ne čaka lahko delo. "Toda to je na nek način dobro, ker bi bilo dolgočasno, če bi bilo lahko. Mora biti izziv, mora biti zahtevno," je dejal. "Mora biti tako, da bodo ljudje, ki bodo prišli sem, rekli: "Ne vem, kako bomo to naredili." Potem bomo videli njihove miselne procese in kako bodo premostili težave," pravi producent, ki se je med drugim podpisal pod dokumentarec o skupini Queen, resničnostnem šovu The Cruise Ship (Križarka) in sodeloval z zvezdami, kot so Beyonce, Will Smith in Madonna. To sicer ne bo tipičen resničnostni šov, kjer tekmovalci izpadajo, pač pa bodo v šovu vsi ostali do konca. Zmagal bo tisti par, ki bo zbral največ točk. Ustvarjalci oddaje so prepričani, da se bo kandidatov kar trlo, še posebej zaradi mamljive nagrade – zmagovalni par bo namreč prejel kar milijon evrov. Prvotna ideja je sicer bila, da bi tekmovalci dobili hišo, ki jo bodo obnovili, vendar, ker je projekt prezahteven, da bi ga povsem dokončali v nekaj mesecih, so se odločili za denarno nagrado. "Tekmovalci bodo med samim šovom vas obnavljali, ampak potrebno si je naliti čistega vina – v parih mesecih ne moreš obnoviti vsega, to je dejstvo," je jasen Škerjanec. Razmišljajo tudi o možnosti, da bi bilo več sezon, če bo šov dobro sprejet med gledalci. Tako bi na koncu vas vendarle povsem obnovili pred televizijskimi ekrani.

Vasica že več kot 40 let sameva in propada. FOTO: Aljoša Kravanja