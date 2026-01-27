Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Afera 'pobegle smučke' nasmejala splet. Slatnar: Izredno poceni reklama

Ljubljana, 27. 01. 2026 10.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Peter Slatnar

Drugi dan po končanem svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu še vedno odmeva afera 'pobegle smučke', zaradi katere so Domnu Prevcu prepovedali nastop v prvi seriji ekipne tekme. Medtem ko epiloga zgodbe še ni, saj bodo Slovenci na Mednarodno smučarsko zvezo poslali novo pritožbo, po spletu krožijo šaljive fotografije, videoposnetki in zapisi o Slatnarjevih smučeh. "Reklama je izredno poceni, ljudje so si dali duška," priznava tudi Peter Slatnar.

Potem ko so Slatnarjeve smuči Domna Prevca zdrsnile po skakalnici, se je v bitko s časom na vrh skakalnice peš in z dvigalom podal kar Peter Slatnar, ki je v svet smučarskih skokov prodrl že leta 2006, ko je razvil inovativen petni del vezi. Ko je leta 2016 Elan opustil izdelavo skakalnih smuči, pa je Slatnar prevzel celotno njihovo poslovanje in že po mesecu dni predstavil zdaj že legendarne modro-bele smuči.

"Junak dneva," so kmalu po tem, ko so kamere ujele Slatnarja, kako z novim parom smuči za Prevca teče proti vrhu skakalnice, zapisali pri Slatnarju. "Ali je še kje na svetu firma smučk, kjer sam lastnik nese nove dilce po letalnici navzgor. Bravo," je le eden od najbolj všečkanih komentarjev pod objavo, ki je med ljubitelji skokov požela navdušenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vemo, da si želite naših smučk, a nam jih zmanjkuje," so se ob fotografiji letečih smučk še pošalili pri Slatnarju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz incidenta, ki je Slovencem sicer odnesel boj za kolajno na svetovnem prvenstvu, so se pošalili tudi drugi uporabniki na spletu. "Ko si tako dober, da te ustavijo šele s sabotažo," so zapisali ob posnetku Prevca in njegovih padajočih smuči. Spet drugi so posnetek, na katerem kontrolor ostro zamahne z roko in Prevcu pokaže, da v prvi seriji ne bo mogel nastopiti, opremili z glasbo, ki spremlja nastopajoče v cirkusu, in s tem jasno pokazali, kaj si mislijo o dogajanju v Oberstdorfu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na račun ostrega kontrolorja so se na spletu pošalili tudi s pomočjo umetne inteligence in poustvarili video, na katerem 59-letni Švicar prime Domnove skakalne smuči in jih vrže skozi okno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spet drugi so bili v veliki želji, da bi Slovenija poleg naslova med posamezniki osvojila še naslov ekipnih svetovnih prvakov v poletih, pripravljeni padajoče smuči loviti tudi pred televizijskimi zasloni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In kako šaljive zapise in objave na družbenih omrežjih komentira Slatnar? "Ja, so zanimive za pogledati. Reklama je izredno poceni, ljudje so si dali duška in z raznimi tehnologijami naredili kar nekaj zanimivih videov," je povedal v ponedeljkovi oddaji 24UR Zvečer.

Preberi še 'Na športnih terenih naj odloča rezultat, ne pa birokracija'

"Domen skrbi za našo dobro reklamo"

"Domen zelo dobro skrbi za reklamo in promovira našo znamko. V hecu je rekel: Glej, takšne reklame ne moreš plačati," je dan po svetovnem prvenstvu povedal Slatnar in priznal, da so se takoj po tem, ko so videli padajoče smuči, še šalili, da imajo brezplačno reklamo, a takrat so mislili, da so smuči padle enemu od predskakalcev in ne novemu svetovnemu prvaku.

domen prevc peter slatnar smučke tiktok
  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Samostojnost otrok: Zakaj je pomembno, da si izbirajo svoja oblačila?
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
5 nasvetov za lajšanje zgage med nosečnostjo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Oče in hči praznujeta na isti dan – zvezdnik je delil ganljivo sporočilo
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
Dobrodelna dražba za Jaka: originalna čelada slovenskih skakalcev
zadovoljna
Portal
Nekdanja tekmovalka Sanjskega moškega danes kar sama potuje po svetu
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo spogledljivi, device pa iskrene
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Poročena igralka objema 7 let mlajšega zvezdnika
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
Plašč, ki v letošnjem letu nima konkurence
vizita
Portal
Bolnik se lahko odloči ali je takšno zdravljenje smiselno
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kolikokrat je še normalno, da se ponoči zbudite
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Kaj dejansko izboljša videz strij in kaj ne, po mnenju zdravnika
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
Ali je mazanje kože z menstrualno krvjo res koristno za kožo?
cekin
Portal
Nemški način varčevanja, ki spreminja pravila igre
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Kaj poganja ceno zlata navzgor?
Upor v Vatikanu?
Upor v Vatikanu?
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
Poklici, ki bodo med največjimi zmagovalci
moskisvet
Portal
Umrla je pri 26 letih
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
10 skritih pasti, ki praznijo vašo denarnico
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
Želite izboljšati zdravje jeter? Potem morate pogosteje jesti to
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
5 znakov, da je vaš zakon obsojen na propad
dominvrt
Portal
To morate vedeti, če imate na svojem vrtu obešeno ptičjo hišico
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Stvari, ki jih nikoli ne smete čistiti z razkužilnimi robčki
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Ta način spanja naj bi bil najbolj optimalen
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
Kako pozimi zaščititi vrtnice?
okusno
Portal
Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
Sladica iz treh sestavin z "wow" učinkom
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
5 receptov za kosilo, ki ga imamo vsi radi
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
V 5 minutah pripravljena solata, po kateri ne boste lačni
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469