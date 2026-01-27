Afera 'pobegle smučke' nasmejala splet. Slatnar: Izredno poceni reklama

Potem ko so Slatnarjeve smuči Domna Prevca zdrsnile po skakalnici, se je v bitko s časom na vrh skakalnice peš in z dvigalom podal kar Peter Slatnar, ki je v svet smučarskih skokov prodrl že leta 2006, ko je razvil inovativen petni del vezi. Ko je leta 2016 Elan opustil izdelavo skakalnih smuči, pa je Slatnar prevzel celotno njihovo poslovanje in že po mesecu dni predstavil zdaj že legendarne modro-bele smuči. "Junak dneva," so kmalu po tem, ko so kamere ujele Slatnarja, kako z novim parom smuči za Prevca teče proti vrhu skakalnice, zapisali pri Slatnarju. "Ali je še kje na svetu firma smučk, kjer sam lastnik nese nove dilce po letalnici navzgor. Bravo," je le eden od najbolj všečkanih komentarjev pod objavo, ki je med ljubitelji skokov požela navdušenje.

"Vemo, da si želite naših smučk, a nam jih zmanjkuje," so se ob fotografiji letečih smučk še pošalili pri Slatnarju.

Iz incidenta, ki je Slovencem sicer odnesel boj za kolajno na svetovnem prvenstvu, so se pošalili tudi drugi uporabniki na spletu. "Ko si tako dober, da te ustavijo šele s sabotažo," so zapisali ob posnetku Prevca in njegovih padajočih smuči. Spet drugi so posnetek, na katerem kontrolor ostro zamahne z roko in Prevcu pokaže, da v prvi seriji ne bo mogel nastopiti, opremili z glasbo, ki spremlja nastopajoče v cirkusu, in s tem jasno pokazali, kaj si mislijo o dogajanju v Oberstdorfu.

Na račun ostrega kontrolorja so se na spletu pošalili tudi s pomočjo umetne inteligence in poustvarili video, na katerem 59-letni Švicar prime Domnove skakalne smuči in jih vrže skozi okno.

Spet drugi so bili v veliki želji, da bi Slovenija poleg naslova med posamezniki osvojila še naslov ekipnih svetovnih prvakov v poletih, pripravljeni padajoče smuči loviti tudi pred televizijskimi zasloni.

In kako šaljive zapise in objave na družbenih omrežjih komentira Slatnar? "Ja, so zanimive za pogledati. Reklama je izredno poceni, ljudje so si dali duška in z raznimi tehnologijami naredili kar nekaj zanimivih videov," je povedal v ponedeljkovi oddaji 24UR Zvečer.

"Domen skrbi za našo dobro reklamo"