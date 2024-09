Slavimo obletnico vrnitve Primorske k matični domovini

Fašistični režim je več kot 20 let izvajal nasilno poitalijančevanje Slovencev in Hrvatov. To je med drugo svetovno vojno spodbudilo množičen upor prebivalstva, ki se je nadaljeval po kapitulaciji Italije in nemški okupaciji od septembra 1943 do maja 1945.

Na prireditvi v Vipavi bo tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar . Sicer pa slovesnosti ob prazniku ta konec tedna potekajo tudi po drugih primorskih krajih, ena takih je bila v soboto v izolskem parku Pietro Coppo, ki so jo skupaj pripravili Združenje borcev za vrednote NOB Izola, Občina Izola in Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Zbrane je med drugim nagovorila zgodovinarka Vlasta Beltram .

"Primorci niso in ne bodo pozabili, kaj pomeni ostati zunaj domovine proti svoji volji," je predsednica zapisala v svoji poslanici ob prazniku. "Po prvi svetovni vojni so ljudje s tega območja skoraj 25 let doživljali hudo italijanizacijo. Italijanski fašistični režim je ukinil vse slovenske organizacije, ustanove, zveze in združenja, ki so delovali na kulturnem, političnem, prosvetnem, šolskem, gospodarskem, športnem, socialnem in verskem področju, prisilno jim je spremenil slovenska imena."

Kot kaže, bomo praznik pod tem imenom letos obeležili zadnjič, saj je državni zbor prav ta teden na predlog skupine primorskih koalicijskih poslancev izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bo 15. september poslej praznik priključitve, in ne več vrnitve Primorske k matični domovini.

Po vojni se je morala poraženka Italija v skladu z mirovnim sporazumom z zavezniškimi silami, zmagovalkami v drugi svetovni vojni, odpovedati nekaterim ozemljem. Šlo je za ozemlja, ki jih je zasedla po razpadu Avstro-Ogrske ob koncu prve svetovne vojne in si jih zatem priključila na podlagi Rapalske pogodbe, ki jo je sklenila s Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Kot je dodala, so pripadniki tajnih organizacij Borca in TIGR, eni izmed prvih antifašistov v Evropi in začetniki vseprimorskega protifašističnega gibanja, dajali zgled in pogum odločnim primorskim upornikom. "Z vsemi močmi so se vključili v narodnoosvobodilni boj z jasnim ciljem osvoboditi Primorsko in jo priključiti k matični domovini."

"Naj bo današnji dan spomin na vse pogumne ljudi, ki so se borili za slovensko ozemlje, in hkrati opomnik vsem nam, da imeti državo ni samoumevno, temveč zapuščina, s katero moramo ravnati z vso skrbnostjo," je sklenila in iskreno čestitala vsem Primorcem in Primorkam ter drugim ob državnem prazniku.

Klakočar Zupančičeva ob prazniku vrnitve Primorske matici izpostavila sožitje različnih narodov

Po navedbah predsednice DZ sta bili za priključitev Primorske Sloveniji najpomembnejša temelja Pariška mirovna pogodba, ki je začela veljati 15. septembra 1947, in Londonski memorandum izpred skoraj natančno sedmih desetletij ob osimskih sporazumih. "Žal je skoraj tretjina Slovencev po teh sporazumih ostala izven meja matične domovine," je poudarila.

Izpostavila je, da so prvi zapisi o prihodu Slovanov na to ozemlje stari že več kot 1300 let. Zgodovinsko je bilo to področje pogosto nemirno, saj je bilo torišče različnih interesov številnih držav. To še posebej velja za 20. stoletje, v katerem so bili Slovenci deležni velikih pritiskov, še posebej po tem, ko so v Italiji prevzeli oblast fašisti. A upornega duha Primorcev pritiski niso zlomili, je prepričana Klakočar Zupančič.

"Prav v teh dneh se je državni zbor odločil preimenovati današnji praznik tako, da je upošteval besede, ki jih za ta zgodovinski trenutek uporabljajo domačini," je še zapisala. Po izglasovani spremembi zakona o praznikih in dela prostih dnevih bo tako 15. september poslej praznik priključitve, in ne več vrnitve Primorske k matični domovini.

Kot je predsednica DZ še poudarila v poslanici, je danes Primorska slovensko in srednjeevropsko pomorsko okno v svet, stičišče z naravnimi lepotami bogatega in plodovitega kraškega sveta z Alpami ter čudovito dolino smaragdne Soče. "Neomajni uporniški duh njenih prebivalcev, ki je zavel skozi našo državo s priključitvijo Primorske k matični domovini, pa je bogastvo, za katero moramo biti posebej hvaležni," je zatrdila in vsem voščila ob prazniku.