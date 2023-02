Slavni operni divo prvič v Ljubljani

Otvoritev 6. Zimskega festivala , ki bo 28. februarja, bo zaznamoval nepozaben koncert opernih arij s tenoristom Rolandom Villazónom . Mehiški operni pevec se je s številnimi mednarodnimi nastopi uveljavil kot eden najbolj vsestranskih umetnikov našega časa. Poleg svoje dejavnosti na odru ima namreč tudi uspešno kariero kot gledališki režiser, romanopisec in televizijska osebnost. Za petje se je navdušil pri desetih letih, ko je slišal album "crossover" ljubezenskih pesmi Plácida Dominga, ki jih je posnel z Johnom Denverjem. Njegov repertoar sega od baročne do sodobne glasbe. Tenorista bo spremljal Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom italijanskega dirigenta Alfonsa Scarana, ki je lani gostoval tudi na jubilejnem 70. Ljubljana festivalu.

Po 20-ih letih pa se na oder Festivala Ljubljana ponovno vrača mogočen Berliozov Rekviem. Rekviem izraža hrepenenje po veri, ozaveščenosti te potrebe in čaščenju. Njegova izvedba zahteva veliko zasedbo, med drugim šestnajst pavk v parih, štiri gonge in štiri skupine trobil. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil eden najbolj priznanih dirigentov na svetu, maestro Charles Dutoit, ki je leta 2017 prejel zlato medaljo Kraljeve filharmonične družbe. Kljub veliki orkestralni zasedbi pa težo vsebinskega dogajanja nosi predvsem zbor, ki bo zazvenel v soglasju Zbora Slovenske filharmonije, Komornega zbora Ave, Festivalskega zbora Virtuozi in Zbora Münchenske filharmonije. Kot solist bo nastopil prvak SNG Opere in baleta Ljubljana tenorist Branko Robinšak.