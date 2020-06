Slavni 'zmajčki' končno na ogled: spoznajte Viktorja, Počasnéta in Borisa

V Postojnski jami so prvič javnosti pokazali svoj najbolj varovan zaklad. Na ogled so namreč končno postavili mladiče človeške ribice, štiri leta po tem, ko so se izlegli. Čeprav je v leglu 21 mladičkov, bodo na očeh javnosti za zdaj le trije, Viktor, Počasné in Boris, ki so postali že prave zvezde.

"Zmajevo leglo" je od leta 2016, ko se je v Postojnski jami izleglo 21 mladičkov človeških ribic, pritegnilo pozornost tako domače kot svetovne javnosti. Mladički so postali prave zvezde, saj so o njih poročali tudi največji svetovni mediji. Sedaj pa so malčki že dovolj veliki, da si jih bomo lahko ogledali tudi v živo v Postojnski jami.

Zgodovinsko spremljanje razmnoževanja človeške ribice Proteus ali človeška ribica je skrivnostna dvoživka, ki živi v podzemnih vodah Dinarskega krasa. Že od nekdaj so te živalce burile domišljijo ljudi, znanstveniki pa so se spraševali, kaj počnejo "ko se ugasnejo luči". Vse do leta 2016 namreč razmnoževanja človeške ribice v naravnem okolju namreč ni videl še nihče. Dokler pred štirimi leti človeška ribica ni v velikem razstavnem akvariju odložila 64 jajčec. Iz njih se je pozneje izleglo 21 malih "zmajčkov".

"Po statistikah znanstvenikov naj bi v naravi od več sto jajčec, kolikor jih predvidoma odloži samička v času življenja, odraslost dosegla samo dva zarodka. Nihče nam ni obetal veliko, a vseeno smo se trudili po najboljših močeh," pravijo v Postojnski jami. "Bilo je ganljivo, a istočasno tudi zastrašujoče, saj smo ves čas vedeli, da se dogaja nekaj edinstvenega in da je prav od nas odvisno, kako se bo vse skupaj razpletlo. Imeli smo res ogromno odgovornost, saj se nam je začelo dogajati prav vse, po čemer so pri Postojnski jami hrepeneli stoletja," je poudarila vodja jamskega laboratorija Katja Dolenc Batagelj, ki za jamski naraščaj skupaj z ekipo skrbi že od prvega jajčeca. Ekipa, ki je skrbela za "zmajevo gnezdo" si je sprva želela, da bi preživel vsaj en zarodek, nato pa so si prizadevali, da bi se iz jajčec razvilo čim mladičkov in da bi si jih lahko ogledali tudi obiskovalci.

'Trenerja zmajev' nad mladički bdita vsak dan Strokovnjaki so v jamskem laboratoriju, kjer so ustvarili "zmajevo gnezdo" zagotovili optimalne umetne pogoje za razvoj jajčec in ličink. "Kljub pesimističnim napovedim, smo uspeli zagotoviti odlične pogoje za rast 21 mladičkov," so sporočili iz Postojnske jame. Dosegli so 92-odstotno stopnjo preživetja in ustvarili edinstven laboratorij v povsem naravnem okolju, ki predstavlja pomemben korak za zagotavljanje optimalnih umetnih pogojev za uspešno vzgojo proteusa. S tem pa so pripomogli tudi k ohranjanju te posebne živalske vrste. "Če so človeške ribice res zmajevi mladički, je jamski laboratorij Postojnske jame njihovo gnezdo, biologa Postojnske jame Primož Gnezda in Katarina Kanduč, ki dnevno skrbita za mladičke, pa sta trenerja zmajev. Ne skrbita zgolj za hranjenje in spremljanje mladičkov, ampak tudi za ureditev novih akvarijev," so zapisali.

Mladički so se na nov akvarij, v katerega so jih preselili, že lepo privadili. Da bi se v novem domu čim bolje počutili, pa sta biologa iz podzemne reke Pivke morala prinesti kar 100 kilogramov mivke, ki so jo pred uporabo v novem akvariju sterilizirali. Pri snovanju jamskega laboratorija in proučevanju mladičev so jamski biologi združili moči tudi z dvema vodilnima strokovnjakoma s tega področja: Lilijano Bizjak Mali z Biotehniške fakultete ter Stanleyjem Sessionsom s Hartwick Collegea iz New Yorka. Kako so se razvijali Boris, Počasné in Viktor? V velikem razstavnem akvariju in v laboratoriju so namestili infrardeče kamere, s pomočjo katerih so v štirih letih nabrali za več kot 200.000 ur neprecenljivega video materiala. "Prav zaradi tega smo lahko ujeli tudi usodne trenutke izleganja ličink, se zabavali ob plesu embrijev, gledali Borisa – najšibkejšo ličinko, ki se je kljub slabim napovedim lepo razvijala, navijali za "Počasnéta", ko je lezel iz svoje ovojnice, in opazovali Viktorja, kako mu raste nova noga," pravijo v Postojnski jami. Kamere so tudi prvič natančno ujele postopek regeneracije udov pri človeški ribici. Prvič so si znanstveniki lahko ogledali zarodek proteusa pod mikroskopom, prav tako pa so lahko primerjali, kako poteka proces izleganja pri jajčecih na kamnih oziroma na "mrežici".

Zgodovina prikazovanja človeške ribice v Postojnski jami je sicer dolga več kot 150 let, mladički človeške ribice pa bodo na ogled prvič.