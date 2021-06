Slavnostna otvoritev 69. Ljubljana Festivala z Orkestrom Marijinega gledališča iz Sankt Peterburga in maestrom Valerijem Gergijevim

Marijino gledališče v Sankt Peterburgu je ena najpomembnejših kulturnih ustanov v Rusiji, v kateri domujejo opera, balet, orkester in zbor. Začetki orkestra, ki velja za enega najstarejših glasbenih sestavov, segajo v drugo polovico 18. stoletja, tekom svojega delovanja pa je zaradi političnih teženj večkrat zamenjal ime. Prvotno se je imenoval Ruski cesarski operni orkester, ob izgraditvi Marijinega gledališča stoletje kasneje je dobil ime Orkester Marijinega gledališča, ki ga je ponovno zamenjal v obdobju Sovjetske zveze, ko se je imenoval Orkester in balet Kirov (v tem obdobju se je tudi gledališče imenovalo Gledališče Kirov). Po padcu komunizma je bilo gledališču povrnjeno njegovo prvotno ime, po katerem se danes ponovno imenuje tudi orkester.

Vrhunskost orkestra so prepoznali številni svetovno znani skladatelji, kot so Hector Berlioz, Richard Wagner, Hans von Bülow, Peter Iljič Čajkovski, Gustav Mahler in Sergej Rahmaninov ter mu tekom njegovega delovanja tudi dirigirali. Orkester je prav tako premierno izvedel številne opere in balete izpod peres Čajkovskega, Musogorskega, Rimski–Korsakovega, Šostakoviča, Kačaturjana in Asafjeva.

Leta 1988 je glasbeni vodja Marijinega gledališča postal sloviti Valerij Gergijev, od leta 1996 pa zaseda tudi mesto umetniškega in generalnega direktorja. Z maestrovim prihodom se je pričelo novo obdobje širjenja orkestrskega repertoarja, ki danes vključuje vse Beethovnove, Mahlerjeve, Prokofjeve in Šostakovičeve simfonije, Mozartove, Berliozove, Verdijeve, Brahmsove in Tiščenkove rekvieme ter številna dela drugih skladateljev kot so Stravinski, Dutilleux, Kančeli, Karetnikov...