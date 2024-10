Slavnostna otvoritev SCM Adria

Naložba je usmerjena v neposredno sledenje kupcem na slovenskem in srbskem trgu ter v ohranjanje njihovih lokalnih značilnosti in identitete. Poleg tega bo nova hčerinska družba sodelovala in zagotavljala še učinkovitejšo podporo trgovcem, ki že delujejo na Hrvaškem in v Bosni.

Nova hčerinska družba, prva od SCM-a na Balkanu, bo postala merilo za celotno regijo, kjer lesna industrija že vrsto let beleži več kot pozitiven trend in vključuje podjetja, ki so vedno bolj tehnološko napredna.

Objekt ima ekskluzivni 1.500 kvadratnih metrov velik Tehnološki Center, ki ponuja široko in raznoliko paleto najnovejših SCM strojev, programske opreme in digitalnih storitev, ki so v skladu s proizvodnimi zahtevami tega trga.

SCM Adria Grand Opening bo priložnost za odkrivanje vseh teh inovacij, z ekipo tehnikov in prodajnih inženirjev, visoko specializiranih za vsa področja uporabe sekundarne obdelave lesa: od mizarske delavnice do velikih lesnoobdelovalnih industrij in vse do oken, vrat ter lesenih konstrukcij, ki beležijo močno in kontinuirano rast v celotni regiji.

24. in 25. septembra bo dogodek posvečen šolam in izobraževalnim centrom, ki delujejo v lesnoobdelovalnem sektorju. Dne 26.9. ob 11.30 pa bo potekala uradna otvoritev s prerezom traku, ob prisotnosti italijanskega veleposlanika v Sloveniji Giuseppeja Cavagne, župana občine Trzin Petra Ložarja in glavnega vodstva SCM.

Slavnostna otvoritev se bo nadaljevala do 28. septembra, da izrečemo dobrodošlico strankam in ključnim akterjem v lesnoobdelovalni industriji ter jim pokažemo ogromno ponudbo SCM za to tržišče.





Naročnik oglasne vsebine je SCM Adria.