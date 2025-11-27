Slavnostni prižigi lučk po Sloveniji: Maribor bo prehitel Ljubljano

Prvi bodo lučke prižgali v Mariboru, in sicer že danes ob 17.30. V Ljubljani bodo ulice v prazničnem duhu zaživele jutri ob 17.15, prav tako tudi v Škofji Loki, Lendavi in v Brdih. V ostalih večjih mestih bo praznična okrasitev zaživela v času do konca prihodnjega tedna v sklopu Miklavževih prireditev.
Ljubljana, 28. november 2025, 17:15
Maribor, 27. november 2025, 17:30
Celje, 29. november 2025, 17:00
Kranj, 3. december 2025, 17:00
Novo mesto, 5. december 2025, 18:00
Murska Sobota, 5. december 2025, 17:00
Koper, 6. december 2025, 17:00
Nova Gorica, 29. november 2025, 17:30
Škofja Loka, 28. november 2025, 17:00
Izola, 5. december 2025, 17:00
Slovenj Gradec, 1. december 2025, 17:00
Bohinj, 29. november 2025, 17:00
Postojna, 5. december 2025, 17:30
Portorož in Piran, 29. november 2025, 16:00
Ptuj, 1. december 2025, 16:45
Lendava, 28. november 2025, 17:00
Domžale, 29. november 2025, 17:00
Brežice, 1. december 2025, 17:00
Krško, 5. december 2025, 17:00
Velenje, 5. december 2025, 16:00
Kamnik, 30. november 2025, 17:00
Medvode, 4. december 2025, 18:00
Kranjska Gora, 29. november 2025, 19:00
Kočevje, 5. december 2025, 17:00
Črnomelj, 5. december 2025, 17:00
Kobarid, 5. december 2025, 14:00
Radovljica, 30. november 2025, 17:00
Cerknica, 2. december 2025, 16:30
Ajdovščina, 3. december 2025, 16:30
Brda, 28. november 2025, 17:00
Laško, 6. december 2025, 17:00
Sevnica, 4. december 2025, 17:00
Mengeš, 30. november 2025, 16:00
Šoštanj, 29. november 2025, 18:00
Moravske Toplice, 4. december 2025, 17:00
Cerkno, 5. december 2025, 17:00
Idrija, 30. november 2025, 17:00
Tolmin, 5. december 2025, 17:30
Prižigu lučk ob koncu tega tedna bo naklonjeno tudi vreme. Agencija za okolje do konca novembra napoveduje suho vreme.
S prižigom lučk se marsikje začne tudi pester kulturni in družbeni program. Do silvestrovega, ki bo letos na dan srede, bodo v številnih mestih potekali različni koncerti, prireditve in božični sejmi.
Letošnji prazniki so datumsko 'ugodni' tudi za vse šolarje, ki bodo med božično-novoletnimi prazniki skupaj prosti med 25. decembrom in 4. januarjem.
