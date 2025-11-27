Slavnostni prižigi lučk po Sloveniji: Maribor bo prehitel Ljubljano

Prvi bodo lučke prižgali v Mariboru, in sicer že danes ob 17.30. V Ljubljani bodo ulice v prazničnem duhu zaživele jutri ob 17.15, prav tako tudi v Škofji Loki, Lendavi in v Brdih. V ostalih večjih mestih bo praznična okrasitev zaživela v času do konca prihodnjega tedna v sklopu Miklavževih prireditev.

Prižigu lučk ob koncu tega tedna bo naklonjeno tudi vreme. Agencija za okolje do konca novembra napoveduje suho vreme.

S prižigom lučk se marsikje začne tudi pester kulturni in družbeni program. Do silvestrovega, ki bo letos na dan srede, bodo v številnih mestih potekali različni koncerti, prireditve in božični sejmi.

Letošnji prazniki so datumsko 'ugodni' tudi za vse šolarje, ki bodo med božično-novoletnimi prazniki skupaj prosti med 25. decembrom in 4. januarjem.