Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Slavnostni prižigi lučk po Sloveniji: Maribor bo prehitel Ljubljano

Ljubljana, 27. 11. 2025 08.41 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
15

Vsa večja slovenska mesta bodo kmalu zažarela v praznični okrasitvi. V nekaterih krajih bodo lučke prižgali že pred začetkom veselega decembra, tudi v Mariboru in Ljubljani. Marsikje je to del širših prireditev, s katerimi občani vstopajo v praznično obarvani zadnji mesec leta.

Prižig lučk v Ljubljani lani.
Prižig lučk v Ljubljani lani. FOTO: Luka Kotnik

Prvi bodo lučke prižgali v Mariboru, in sicer že danes ob 17.30. V Ljubljani bodo ulice v prazničnem duhu zaživele jutri ob 17.15, prav tako tudi v Škofji Loki, Lendavi in v Brdih. V ostalih večjih mestih bo praznična okrasitev zaživela v času do konca prihodnjega tedna v sklopu Miklavževih prireditev.

Ljubljana, 28. november 2025, 17:15

Maribor, 27. november 2025, 17:30

Celje, 29. november 2025, 17:00

Kranj, 3. december 2025, 17:00

Novo mesto, 5. december 2025, 18:00

Murska Sobota, 5. december 2025, 17:00

Koper, 6. december 2025, 17:00

Nova Gorica, 29. november 2025, 17:30

Škofja Loka, 28. november 2025, 17:00

Izola, 5. december 2025, 17:00

Slovenj Gradec, 1. december 2025, 17:00

Bohinj, 29. november 2025, 17:00

Postojna, 5. december 2025, 17:30

Portorož in Piran, 29. november 2025, 16:00

Ptuj, 1. december 2025, 16:45

Lendava, 28. november 2025, 17:00

Domžale, 29. november 2025, 17:00

Brežice, 1. december 2025, 17:00

Krško, 5. december 2025, 17:00

Velenje, 5. december 2025, 16:00

Kamnik, 30. november 2025, 17:00

Medvode, 4. december 2025, 18:00 

Kranjska Gora, 29. november 2025, 19:00

Kočevje, 5. december 2025, 17:00

Črnomelj, 5. december 2025, 17:00

Kobarid, 5. december 2025, 14:00

Radovljica, 30. november 2025, 17:00

Cerknica, 2. december 2025, 16:30

Ajdovščina, 3. december 2025, 16:30

Brda, 28. november 2025, 17:00

Laško, 6. december 2025, 17:00

Sevnica, 4. december 2025, 17:00

Mengeš, 30. november 2025, 16:00

Šoštanj, 29. november 2025, 18:00

Moravske Toplice, 4. december 2025, 17:00

Cerkno, 5. december 2025, 17:00

Idrija, 30. november 2025, 17:00

Tolmin, 5. december 2025, 17:30

Prižigu lučk ob koncu tega tedna bo naklonjeno tudi vreme. Agencija za okolje do konca novembra napoveduje suho vreme.

Preberi še Dež in sneg se do decembra poslavljata

S prižigom lučk se marsikje začne tudi pester kulturni in družbeni program. Do silvestrovega, ki bo letos na dan srede, bodo v številnih mestih potekali različni koncerti, prireditve in božični sejmi.

Letošnji prazniki so datumsko 'ugodni' tudi za vse šolarje, ki bodo med božično-novoletnimi prazniki skupaj prosti med 25. decembrom in 4. januarjem. 

Preberi še Veseli december v Ljubljani: s kom se boste lahko poslovili od starega leta?
prižig lučk mesta veseli december počitnice
Naslednji članek

V veljavi Šutarjev zakon

SORODNI ČLANKI

Veseli december v Ljubljani: s kom se boste lahko poslovili od starega leta?

Ljubljana dobiva praznično podobo

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1888402
27. 11. 2025 09.14
Na Presercu ze smrdi po olju
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
27. 11. 2025 09.08
živimo v neskončnem izobilju, vlada podelila božičnice občine pa prižgale lučke : ))))
ODGOVORI
0 0
Verus
27. 11. 2025 09.05
+3
marketing ubija praznicno pristnist in vzdusje
ODGOVORI
3 0
but_the_ppl_are_retarded
27. 11. 2025 09.04
+2
Logično, da je MB pred LJ, saj tudi novo leto vztopi prej... Še prej je pa MS.
ODGOVORI
2 0
toxicox
27. 11. 2025 09.04
+2
enkrat bi lahko bile v celju samo lučke brez hrupa koncertov zvočnikov da normalno greš na sprehod se normalno pogovarjaš
ODGOVORI
2 0
progresivnidaveknastanovanja
27. 11. 2025 09.11
ah ne, ker je celo leto tišina ti v decembru nabijejo decibele za nazaj, ker ljudje imamo potrebo žurat samo decembra....pravijo občine : )
ODGOVORI
0 0
trtr
27. 11. 2025 09.13
Pol pridi v Trebnje tle je točno tako kot si želiš. Od kar imamo sposobno županjo in podrepnike, se ne dogaja nič. Vsaka vas ima drsališče, samo v Trebnjem je le to na cesti.
ODGOVORI
0 0
kle21
27. 11. 2025 09.00
+1
pouk je do srede, 24.12...od kod vam ideja, da so frej od 20.12.?
ODGOVORI
1 0
Julijann
27. 11. 2025 08.58
A jih ne more Miklavž?
ODGOVORI
0 0
Minifa
27. 11. 2025 08.57
+3
Po moje bi morali 1. Maja..
ODGOVORI
4 1
Xxdproxx
27. 11. 2025 08.59
+2
to je zadn cas…
ODGOVORI
2 0
SpamEx
27. 11. 2025 08.57
+2
lučke de
ODGOVORI
3 1
13klu?
27. 11. 2025 08.52
+4
Škoda se ne prižgejo že junija
ODGOVORI
5 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363