Slavospevi vinski kapljici po vsej Sloveniji; za volan le trezni

Po dveh letih premora zaradi covidnih omejitev bodo na svoj račun prišli vinarji, vinogradniki in vsi, ki jim je žlahtna kapljica pri srcu. Ta konec tedna bo ponovno na sporedu množično praznovanje martinovega, ki v vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas. Takrat se namreč po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Čeprav praznovanje pomeni nadaljevanje tradicije, pa naj čast zlati pijači izkazujejo zgolj tisti, ki ne bodo sedli za volan, so spomnili policisti voznike na odgovorno ravnanje. Kako bo Slovenija obeležila martinovo?

Martinovo pomeni simbolen zaključek truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je to velik praznik. Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god svetega Martina proslavljajo z različnimi družabnimi, etnološkimi in športnimi prireditvami.

icon-expand Ta konec tedna bodo vinarji, vinogradniki in vsi, ki jim je žlahtna kapljica pri srcu, množično obeležili martinovo po vsej Sloveniji. FOTO: Shutterstock

V Mariboru letos šest prizorišč Največ ljudi vsako leto privabi javno martinovanje v Mariboru, ki v štajerski prestolnici poteka že 37 let in se bo danes začelo natanko ob 11. uri in 11 minut na Trgu Leona Štuklja, kjer se je pred epidemijo vsako leto zbralo tudi do 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Organizatorji bodo dogodek obogatili s prihodom vinskih kraljic, trgačev in folkloristov ter predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki se bodo sprehodili skozi mestno jedro, s seboj pa bodo prinesli jesenske pridelke in dobrote, da se simbolično zahvalijo jeseni. Letos bodo dogodek prvič pripravili na kar šestih prizoriščih, s čimer se po besedah mariborskega župana Saše Arsenoviča ne oddaljujejo od tradicije, temveč jo le nadgrajujejo z novimi vsebinami. Ptuj: martinovo povezano z začetkom priprav na kurentovanje Tradicionalno veliko martinovanje bo konec tedna tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, kjer je prireditev povezana z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje, saj je praznik pri njih znan tudi kot 'mali fašenk'. Martinov vikend se bo danes začel z vinsko tržnico in odprto kuhinjo, v sklopu slovesnega odprtja pa bodo kronali ptujsko vinsko kraljico, čemur bodo sledile vinogradniške igre. V soboto dopoldne bo potekalo Martinčkovo ringarajanje za najmlajše, za odrasle obiskovalce pripravljajo turistična vodenja z vinskimi zgodbami, večer pa bo namenjen Martinovi veselici z legendarnim Alfijem Nipičem. Večje ali manjše prireditve bodo konec tedna zaznamovale tudi druge dele Slovenije. Med drugim bosta v Ormožu prav tako v petek tradicionalna Martinova tržnica in martinovanje, ob 15. uri pa bodo uradni začetek dogodka slovesno obeležili s krstom mošta, razglasitvijo naj 'špricarja' in mladega vina v letu 2022. Martinovanja bodo tudi v več haloških krajih, pa tudi v Slovenskih Konjicah in Laškem.

icon-expand Utrinek z ljubljanske vinske poti. FOTO: Aljoša Kravanja

V Ljubljani vinska pot V slovenski prestolnici bodo martinovo v soboto znova oživeli z ljubljansko vinsko potjo. Ta je pred epidemijo v Ljubljano pritegnila vsako leto več obiskovalcev. Obiskovalci bodo lahko na ulicah in trgih stare Ljubljane okusili več kot 450 različnih vinskih vzorcev, od mladih vin letošnjega letnika do jesenskih pridelkov in proizvodov ter martinovih jedi. Vinska pot bo potekala po Prešernovem trgu, Mestnem trgu, Stritarjevi ulici in Cankarjevem nabrežju. Na 70 stojnicah bo svoje pridelke oz. izdelke ponudilo 50 domačih vrhunskih vinarjev, dva tuja in osem ponudnikov kulinaričnih dobrot. Poklon vinu tudi na Obali Družba Vinakoper že od včeraj pripravlja tridnevno dogajanje – od predstavitve in degustacij vin vinogradnikov in vinarjev slovenske Istre do zabavnega programa. Osrednje dogajanje bo na sporedu danes, sklenili pa ga bodo s koncertom Rudija Bučarja in Hamota. Ves konec tedna bo živahno tudi na Martinji v Marezigah. Na Primorskem velja omeniti še prireditev Martinovanje na Krasu, s katerim so začeli že minuli konec tedna. V Štanjelu, Sežani, Divači in Dutovljah bodo povezali vinarsko tradicijo Krasa s kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Osrednje dogajanje se je začelo z včerajšnjim ocenjevanjem mladih vin v Štanjelu, najglasnejša zabava pa bo v soboto na koncertu v Dutovljah s skupino Mi2. Številne manjše prireditve bodo tudi na Vipavskem.

icon-expand Za vse, ki živijo od grozdja in vina, je martinovo velik praznik. FOTO: Urša Zupan

V Pomurju med drugim golažijada V Pomurju bo eno večjih martinovanj letos v soboto v Gornji Radgoni, kjer organizatorji pripravljajo bogat program s krstom mošta, stojnicami, kulinarično ponudbo, golažijado, v muzeju Špital pa bodo obiskovalci lahko spoznali viničarsko zgodbo. Danes bodo martinovali v Ljutomeru, kjer bo slasti ponujala Martinova tržnica, organiziran bo krst mošta, obiskovalci pa bodo lahko pokušali letošnji mošt oziroma mlado vino. Bogato martinovanje na Dolenjskem, Gorenjska letos nekoliko z zamudo Osrednje dolenjsko martinovanje bo na urniku danes v Novem mestu, v Beli Krajini pa po tradiciji pripravljajo vinarski praznik v Semiču, kjer bo ves konec tedna veliko dogodkov in predstavitev starih ljudskih običajev. Tudi na Gorenjskem, kjer vinarstvo ni ravno doma, bodo počastili največji vinski praznik, čeprav letos nekoliko z zamudo. Šele teden dni po martinovem bo namreč dva konca tedna spet potekala Vinska pot v rovih pod starim Kranjem, ki jih vsako leto obišče okoli 5000 ljudi. Alkohol družbeni problem; za volan zgolj trezni V ponedeljek, 7. novembra 2022, se je začela preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Potekala bo do konca martinovanja, do nedelje, 13. novembra. Policisti bodo v tem času pri voznikih preverjali vsebnost alkohola v izdihanem zraku in izvajali preizkuse s sredstvi za hitro ugotavljanje prisotnosti drog v organizmu. Kot namreč opažajo na Agenciji RS za varnost prometa (AVP) in Policiji, ki organizirata omenjeno akcijo, alkohol postaja vse večji družbeni problem. V letu 2021 je bila v Sloveniji registrirana poraba alkohola 10,62 litra čistega alkohola na prebivalca, starega 15 let in več – v primerjavi z letom 2020 se je zvišala za skoraj en liter, opozarjajo na AVP.

icon-expand Alkohol je razlog za vsako tretjo prometno nesrečo FOTO: iStock

Ne le, da prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju, ampak vpliva tudi na odziv človeškega telesa na različne dražljaje. Tako denimo že majhna količina popitega alkohola lahko povzroči spremembe pri delovanju oči. Alkohol namreč vpliva na delovanje očesne leče, zato se voznikom zoži vidno polje. "Pri tem vse težje zaznavajo dogodke, ki se dogajajo na levi ali desni strani. Z naraščanjem stopnje zaužitega alkohola postaja očesna leča vse bolj toga, kar vpliva na zameglitev vida. Tako nastane pojav tunelskega vida, pri katerem se osebi močno zoži vidno polje in poslabša ostrina vida," so pojasnili pri AVP. Policisti ugotovili več kot 10.000 kršitev, alkohol razlog za vsako tretjo prometno nesrečo Policisti so v obdobju od 1. januarja do 25. oktobra 2022 evidentirali 10.603 kršitve zaradi alkohola in odredili 323.094 alkotestov. Kako se popiti alkohol odraža skozi promet? Po trenutno veljavnih podatkih AVP je v letošnjem letu do 15. oktobra kar 1.231 alkoholiziranih oseb povzročilo prometno nesrečo. Povprečna stopnja njihove alkoholiziranosti je znašala 1,44 promila. V teh nesrečah je umrlo 17 oseb, kar je sicer 41 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani (29 oseb). Večina alkoholiziranih povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč je bila starejša od 35 let, zaradi njih je življenje izgubilo 12 oseb.