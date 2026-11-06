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Sledila Googlu in obtičala globoko v steni. Reševali so ju ponoči in v megli

Kranj, 06. 11. 2026 17.45 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
M.P.
Reševanje zaplezanih planincev

Gorski reševalci poročajo o novem zahtevnem reševanju dveh zaplezanih planincev, ki se je kljub njuni nespameti končalo srečno. Vseeno je bila pot do njiju težka, lokacija pa sprva tudi povsem "nerazumna". Vse dokler reševalci niso izvedeli, da sta planinca globoko v steni pri Grdem grabnu obtičala, ker sta sledila napotkom Googlovih zemljevidov. "Naše najboljše smo poslali v sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom, ki so bile v gosti megli pravcati blodnjak," je zapisala Gorska reševalna služba Kranj.

V četrtek popoldan so kranjski gorski reševalci odhiteli na pomoč dvema zaplezanima planincema, ki sta obtičala nad Suhadolnikom v okolici Taške v občini Preddvor. A reševanje se je kmalu izkazalo za izjemno zapleteno, tudi zaradi že povsem zimskih razmer na območju.

Lokacija zaplezanih planincev pri Grdem grabnu
Lokacija zaplezanih planincev pri Grdem grabnu
FOTO: Gorska reševalna služba Kranj

Po vnosu koordinat se jim je namreč lokacija planincev zdela "vse bolj nerazumna". "Kako bi se lahko znašla tako globoko v steni pri Grdem grabnu?" so se spraševali, a kmalu dobili odgovor. Planinca sta za iskanje poti uporabljala Google Maps.

Reševalci so do oseb najprej skušali pristopiti z vrha prečne poti v Dolve, a so hitro obupali, saj bi bil za to potreben "predolg spust na slepo v steno". Zaradi tega so se odločili vrniti proti vozilu ter nato do planincev priti po zahtevnem brezpotju, direktno do pod stene, ki se je pričela približno 100 višinskih metrov pod njima.

"Nič več se ni zdelo logično. Posebej, ko se je v teh trenutkih še dokončno stemnilo, zajela pa nas je tudi tako gosta megla, da je premočen soj svetilk kvečjemu oteževal opazovanje okolice," so sporočili. V sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom, ki je bil v gosti megli "pravcati blodnjak", so poslali najboljše reševalce. Dva reševalca sta vstopila v smeri desno, trije pa malo kasneje še levo: "Po dobri uri muk in zahtevnih odločitev se je izkazalo, da je bila desna stran pravilna izbira."

Malo pred 19. uro sta se reševalca po vrvi spustila do premraženih planincev, ki sta "čepela na zelo izpostavljenih drsečih travah, le kak meter stran od prepada". Reševalca sta ju oblekla v topla oblačila in opremila s pasom ter se z njima po vrvi spustila preko skalnih skokov iz stene. Ves čas je bilo potrebno oprezati tudi za podori padajočega kamenja.

Iz stene rešena planinca so nato med nadaljnjim sestopom po zahtevnem brezpotju varovali in ju malo pred 22. uro varno pripeljali v dolino.

Gorski reševalci ob tem opozarjajo, da pomanjkanje izkušenj v gorah, še posebej v zahtevnih, že zimskih razmerah, predstavlja veliko tveganje, posledice pa so lahko tudi usodne. Zato je bolje, da se tisti, ki razmeram niso kos, na tovrstne podvige ne podajajo.

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KOMENTARJI15

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ptuj.si
06. 11. 2026 19.18
Google naj plača reševanje.
Odgovori
0 0
afna
06. 11. 2026 19.10
To je tko, ko folk misli, da je kompas ena reč ki se prodaja na bolšjaku.
Odgovori
+1
1 0
Slinsson
06. 11. 2026 18.58
naravna selekcija
Odgovori
+1
1 0
Tanja Tašner
06. 11. 2026 18.58
Kdor nima v glavi, ima v nogah. Kdor nima PAMETI v glavi, JO ima v nogah.
Odgovori
+1
1 0
Jack Herer
06. 11. 2026 18.56
Zanima me ali so gorski reševalci plačani za opravljanje svoje dela ali je to spet prostovoljno. Zanime me sicer zato ker če niso plačani je ro narobe svet. Če pa so, je to njihova služba tako kot od peka ki ponoči peče kruh, da ga lahko zjutraj in čez dan kupimo in jemo. Zaro oslarije, da je bilo zahtevno in težko niso prave. Vsak si izbere svoj poklic samovoljno brez prisile. Veliko del je težkih, ki jih ljudje ne vidijo. Zato reševalci, gasilci, kirurgi, policija itd niso edini heroji. Vsi so heroji ki delajo in opravljajo svoje delo. Danes paš reševanje v gorah, drugič v bolnici, tretrič z dobavo elektrike.... vsi smo enaki in ne le peščica, vsi se trudimo dati največ od sebe in biti človek, tako komercialist kot skladiščnik. Nikoli ne poveličujete nikogar drugega kot javnih uslužbencev. Vsi se trudimo po svojih zmožnostih.
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+2
3 1
golobove drobtinice
06. 11. 2026 19.05
Ampak vsi ne tvegajo življenja zato, da rešijo tuje življenje. Mislim, da zelo podcenjuješ okoliščine kar zadeva gorske reševalce.
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0 0
zajfa
06. 11. 2026 18.50
Kam smo prišli ... A res ni leta 2026 kej druzga počet ko rint gor v pm v hrib kot da smo leta 10 000 B.C. Naši dedki bi rekli: Sine, zakaj ne piješ in se drogiraš, kot vsi normalni ljudje. 😂
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-1
4 5
StAnalitik
06. 11. 2026 18.41
Naj kličejo na Google in naj jih rešujejo
Odgovori
+6
7 1
Pinokio
06. 11. 2026 19.07
Google ni kriv, krivi so nespametni ljudje, ki ne znajo uporabljati tehničnih naprav ali jim slepo verjamejo, posebej v takih razmerah, ki trenutno vladajo po gorah. Megla, prš, sneg, drseča tla, padajoče kamenje itd. Meni se smilijo gorski reševalci, ki zaradi takih neumnežev riskirajo svoja življenja, domačim pa veliko strahu, ker vedo v kaj se podajajo. Nespametnim je tako vseeno, tako za sebe, kot za reševalce, se vrnejo ali pa ne.
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0 0
Pinokio
06. 11. 2026 19.10
Da dopolnim. Napisal si tako, kot bi rekli, da so tovarne, ki proizvajajo avte, krive za vse nesreče malomarnih voznikov.
Odgovori
0 0
Antifriz
06. 11. 2026 18.39
V gorah se lahko zaneseš samo še na umetno inteligenco.
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-6
0 6
gebo 1
06. 11. 2026 18.38
To ne teba zaračunat in denar razdelit osebno tem reševalcem ki so reskirali svoja živlenja.
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+7
9 2
mislim malo
06. 11. 2026 18.36
koliko moraš bit NEUMEN da v takih pogojih rineš v planine.... res neverjetno, einstein je imel zelo prav glede človeka
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+8
8 0
St. Gallen
06. 11. 2026 18.32
Z Maps me ne bi
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+1
2 1
zmerni pesimist
06. 11. 2026 18.30
Narodnost
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+1
2 1
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