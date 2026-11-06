Sledila Googlu in obtičala globoko v steni. Reševali so ju ponoči in v megli

V četrtek popoldan so kranjski gorski reševalci odhiteli na pomoč dvema zaplezanima planincema, ki sta obtičala nad Suhadolnikom v okolici Taške v občini Preddvor. A reševanje se je kmalu izkazalo za izjemno zapleteno, tudi zaradi že povsem zimskih razmer na območju.

Po vnosu koordinat se jim je namreč lokacija planincev zdela "vse bolj nerazumna". "Kako bi se lahko znašla tako globoko v steni pri Grdem grabnu?" so se spraševali, a kmalu dobili odgovor. Planinca sta za iskanje poti uporabljala Google Maps.

Reševalci so do oseb najprej skušali pristopiti z vrha prečne poti v Dolve, a so hitro obupali, saj bi bil za to potreben "predolg spust na slepo v steno". Zaradi tega so se odločili vrniti proti vozilu ter nato do planincev priti po zahtevnem brezpotju, direktno do pod stene, ki se je pričela približno 100 višinskih metrov pod njima.

"Nič več se ni zdelo logično. Posebej, ko se je v teh trenutkih še dokončno stemnilo, zajela pa nas je tudi tako gosta megla, da je premočen soj svetilk kvečjemu oteževal opazovanje okolice," so sporočili. V sistem krušljivih skal in strmih trav, prekritih s snegom, ki je bil v gosti megli "pravcati blodnjak", so poslali najboljše reševalce. Dva reševalca sta vstopila v smeri desno, trije pa malo kasneje še levo: "Po dobri uri muk in zahtevnih odločitev se je izkazalo, da je bila desna stran pravilna izbira."