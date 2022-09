Sledljivost, kakovost in podpora lokalni skupnosti: Trikrat da za lokalno.

Podpirati lokalno pridelavo in predelavo hrane pomeni podpirati slovenske kmete in s tem tudi razvoj slovenskega podeželja.

Krajše poti od pridelovalca do potrošnika ohranjajo višjo hranilno vrednost živil, saj ta začne upadati takoj, ko plod odrežemo od njegovega vira hrane in vode, zaradi česar mora začeti uporabljati lastne zaloge.*

V Sparu verjamejo v poštena partnerstva z lokalnimi dobavitelji , zato si v okviru projekta To smo mi prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Na ta način prispevajo k razvoju slovenskega podeželja, svojim kupcem pa ponujajo domačo kakovost po dostopnih cenah. Ponosni so, da je v njihovi ponudbi kar 70 % izdelkov slovenskih proizvajalcev**.

Svinjina s certifikatom s Kmetije Cimerman

Prašičjereja na Kmetiji Cimerman je skladna s smernicami za dobrobit živali. Prašiče krmijo z lastno pridelanimi žitaricami, ki ne vsebujejo gensko spremenjenih organizmov (GSO), zato je njihovo meso kakovostno in odličnega okusa. Urejena lastna klavnica in predelava mesa skrajšata pot svežega svinjskega mesa in okusnih mesnih dobrot z njihove družinske kmetije do Sparovih prodajnih polic. Njihova svinjina pa se ponaša s certifikatom Izbrana kakovost Slovenije. Poleg svežega svinjskega mesa, ki ga najdete v Sparovi mesnici , lahko na Sparovih policah najdete tudi številne mesne izdelke Kmetije Cimerman, kot so hrenovke, izdelki za žar, suhe klobase, papricirana slanina, itd.