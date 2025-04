Slepa veleposlanica med otroki: Rada sem z njimi, ker sprašujejo iz srca

Še preden britanska veleposlanica v Sloveniji Victoria Harrison do konca pove svoj uvodni del, se v zrak že dvigajo radovedne otroške rokice. Vprašanj je toliko, da med odgovori preklopi nazaj na svoj materni jezik – angleščino – in ob pomoči prevajalke otrokom pojasni, da je Otto mešanec med labradorcem in zlatim prinašalcem, ki ji pomaga pri vsakdanjem življenju in jo spremlja povsod.

Harrisonova jim nato razloži, kako poteka njun dan, in pokaže celo, kako za Ottom pobira kakce. Otroke pa zanima, kako ga nahrani in kdaj ima Otto kosilo. Pa tudi, ali zna morda voziti avto.

"Ja, zelo dobro! In ko prideva do semaforja, kdo mislite, da odloči, kdaj prečkava cesto? Otto ali jaz?" nadaljuje. "Ottooo!" so glasni otroci. Potem pa osupnejo, ko jim Harrisonova pove, da se motijo. "Otto se ustavi, a ker ne pozna zelene luči na semaforju, sem jaz tista, ki se odloči, kdaj bova šla čez cesto. Kako pa to vem? Zanašati se moram na svoj sluh," jim pojasni. Hitro ugotovijo, da je temu namenjena rumena škatlica na semaforju, iz katere se sliši "tk, tk, tk". Kaj pa, če te škatlice ni? "Pozorno poslušam, da slišim avtomobile. Ne slišim pa kolesarjev, zato je prav, da oni pocingljajo z zvončkom, ko me vidijo."

Rokice prvošolčkov so bile ves čas v zraku, vprašanja pa so navdušila veleposlanico. "Rada delam z otroki, ker nimajo filtra in vprašanja postavljajo iz srca," pravi.

"Ko Otto nosi oprsnico z napisom 'guide dog', to pomeni, da je v službi. Če srečamo slepo osebo s psom vodnikom, psa ne smemo božati ali mu dajati priboljškov, saj ga ne smemo motiti, ko dela. Ko pa oprsnice nima, pa ni več v službi. Takrat se lahko igra in ima prosto popoldne, kot ga imate po šoli vi," na odru pojasni Urška Razingar , direktorica zavoda Raziskovalni inštitut Pes.

Interaktivne delavnice za učence prve triade

Skozi pogovor in praktične primere osnovnošolce učijo o osnovnih potrebah psa, pravilnem obnašanju v bližini psov, pomenu dolgotrajne skrbi za psa in različnih vlogah psov v družbi (reševalni psi, policijski psi, terapevtski psi ...). Otroci s pomočjo maskote Inštitutko, pasjega ambasadorja Barta ter gostov na štirih tačkah pridobijo neprecenljivo znanje o sobivanju s psi.

"Namen naših delavnic je ozaveščanje otrok o odgovornem lastništvu, pa tudi, da se naučijo, kako pristopiti do psa in kako se obnašati v bližini psov – tako poznanih kot nepoznanih," pojasni Tina Klepac .

Predstavnici Raziskovalnega inštituta Pes Urška Razingar in Tina Klepac s psom Bartom in maskoto Inštitutkom.

Odzivi po prvem tednu delavnic so zelo pozitivni. "Navdušeni so tako otroci kot tudi učitelji. Med njimi je bilo kar nekaj takih, ki so se bali psov, pa so skozi naše delavnice prišli do tega, da se ni treba bati vsakega psa. Učili smo jih namreč tudi o telesni govorici psa in tako so izvedeli, katerih psov se ni treba bati in katere je treba pustiti pri miru," pove Razingarjeva.

Po njenih besedah so šole učence zelo dobro pripravile, zato na delavnicah njihovo znanje bolj ali manj obnavljajo in utrjujejo. "Se pa na koncu, ko je na vrsti božanje psa, pogosto zgodi, da otroci pristop, ki smo se ga naučili, v tistih par minutah pozabijo. In jih potem ponovno, v živo na psu učimo, da moramo k psu pristopati umirjeno, eden po eden, in da ne kričimo."

Delavnice so zasnovane tako, da otrokom približajo pomen pravilne komunikacije s psi, razumevanje njihove govorice telesa in odgovornega ravnanja v vsakdanjih situacijah. V zavodu Raziskovalni inštitut Pes si želijo, da bi v prihodnosti sodelovanje razširili na čim več osnovnih šol.