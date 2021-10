Slepi in slabovidni ob svetovnem dnevu vida želijo izboljšanje svojega položaja

Za rešitev obeh izpostavljenih vprašanj so zbirali tudi podpise pod peticijo proti krčenju pravic slepih in slabovidnih in jih v začetku oktobra vložili v DZ, so spomnili v poslanici ob današnjem svetovnem dnevu vida, ki ga vsako leto obeležujejo drugi četrtek v oktobru, in ob mednarodnem dnevu bele palice, ki je 15. oktobra.

Po mnenju Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije bi bila velika škoda, če bi dodatek za pomoč in postrežbo slepim in slabovidnim po pokojninskem zakonu ukinili in pravico do dodatka za pomoč v zakonu o dolgotrajni oskrbi poenotili za vse, ki ga potrebujejo.

Zavzemajo se za dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij, blago in storitve pa morajo biti po njihovih navedbah označeni tako, da bodo lahko informacije prebrali tudi slepi in slabovidni.

Prav tako se še ne uresničujejo sistemske rešitve, po katerih bi bilo več prilagajanja knjižnih izdaj za Knjižnico slepih in slabovidnih Minke Skaberne. Financiranje pri prilagajanju učbenikov za osnovno šolanje slepih in slabovidnih otrok pa bi moralo biti po njihovi oceni urejeno sistemsko.

Nenazadnje pogrešajo izvajanje celovite rehabilitacije.

Zveza, ki je 7. novembra lani praznovala sto let od ustanovitve Podpornega društva slepih in s tem organiziranega delovanja slepih in slabovidnih na Slovenskem, zagotavlja, da bo še naprej glasen in odločen sogovornik nosilcev oblasti in odločevalcev.

Po oceni zveze ima v Sloveniji večje okvare vida kar od 30.000 do 40.000 ljudi, hude okvare pa med 8000 in 10.000.

Svetovni dan vida letos poteka pod geslom "Rad imej svoje oči". Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da se težave z vidom pojavljajo v vseh starostih, pogostejše pa so po 50. letu. Težave z vidom ali celo slepota pomembno vplivajo na vse vidike življenja, denimo na vsakodnevne dejavnosti, stike z okoljem ter na možnosti izobraževanja in zaposlovanja. Prav tako je zaradi njih otežen dostop do javnih storitev, so izpostavili v WHO.