'Slepimo se, če mislimo, da lokalni problem v Anhovem ni vseslovenski problem'

V občini Kanal ob Soči je potekala tiskovna konferenca o zbiranju podpisov podpore zakonu, ki bi lahko naposled le izenačil standarde za sežig in sosežig, katerih posledica je onesnaženost okolja na območju. Sporočilo prebivalcev Soške doline je jasno: "Hvaležni smo za vsak podpis. Ta zakon je edina rešitev za nas." V manj kot tednu dni so sicer zbrali že polovico potrebnih podpisov, spremembe Zakona o varstvu okolja je prav tako že sprejel občinski svet občine Kanal ob Soči. "Zdaj to čaka še državno. To bo glasovanje o tem, kaj je politiki bolj pomembno – zdravje ljudi ali zasebni interesi lastnikov velikih obratov in njihovi multimilijonski dobički," je dejal Aljoša Petek iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja.

"Ta skupnost je pretrpela veliko. Azbest, onesnaženje pitne vode in onesnaževanje zraka s strupenimi izpusti iz sosežigalnice. 300 ton smeti na dan, 109 tisoč ton smeti letno sežge Salonit Anhovo pod tako nizkimi okoljskimi standardi, da pod njimi ne sme delovati nobena sežigalnica," je na tiskovni konferenci v občini Kanal ob Soči dejala Maja Koražija iz Inštituta 8. marec. Podpora zakonu zato po njenem mnenju ni le podpora prebivalcem Soške doline, njihovemu zdravju in pravici do čistega zraka, temveč tudi podpora bolj pravični družbi, drugačni prihodnosti za vse. V manj kot tednu dni so zbrali že polovico od 5000 overjenih podpisov, ki jih potrebujejo. Zakon pa je na občinskem svetu v torek podprla tudi občina Kanal ob Soči, računajo pa tudi, da mu bo soglasje dal tudi državni zbor. Župan občine Miha Stegel je izrazil zadovoljstvo, da je bil sklep sprejet brez glasu proti. "Zdravje, čist zrak – to je tema, ki se tiče vseh državljanov, tema, kjer moramo biti enotni. Zato prebivalci in prebivalke občine Kanal ob Soči računamo na soglasno podporo zakonu v državnem zboru," je dejal.

icon-expand Salonit Anhovo z okolico FOTO: Aljoša Kravanja

Manuela Korečič iz Civilne iniciative Danes! pa je poudarila, da podpisi za prebivalce Soške doline predstavljajo obljubo o boljši prihodnosti. "So simbol enotnosti in solidarnosti med nami in ostalimi skupnostmi v Sloveniji. Poudarjajo zavedanje o pomenu čistega in zdravega življenjskega okolja ter predstavljajo še en pozitiven korak k združevanju v prizadevanjih za boljšo prihodnost za vse nas. Zato smo hvaležni za vsak podpis," je dejala. Da ljudje podpirajo zakon, pa je povedala Mateja Sattler iz društva Eko Anhovo. Po njenih besedah se namreč zavedajo, da je to edina rešitev za vse, ki živijo v bližini sosežigalnic in vse v širši Goriški regiji. Prebivalce Soške doline pa ob tem, kot so zapisali v Inštitutu 8. marec, navdihuje tudi podpora iz vse Slovenije. "Pomoč in podpisi iz vse Slovenije nam dajejo dodatno motivacijo za nadaljevanje naše borbe za izboljšanje kakovosti življenja in za zaščito našega okolja," je dejala Korenčičeva.