Slepota ga ne omejuje. Pravi, da so meje v glavi

22-letni Miha Srebrnjak je slepi mladenič iz Novega mesta. A ga slepota v resnici ne definira in še manj omejuje. Miha zmore vse, kar si zada, in pravi, da so meje le v glavi. Končal je srednjo računalniško šolo z videčimi sovrstniki in si našel službo v podjetju, kjer razvijajo programsko opremo za slepe in slabovidne. Zdaj pa se na mednarodnem natečaju poteguje za zagon lastnega podjetja.