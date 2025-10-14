Slepi so lahko samostojni, tehnologija odpira vrata številnim poklicem

Po oceni Zveze društev slepih in slabovidnih ima v Sloveniji večje okvare vida kar od 30.000 do 40.000 oseb, hude okvare pa med 8000 in 10.000. Slepota pa ne pomeni brezdelja ali brezposelnosti; najpogosteje osebe z okvaro vida s pomočjo tehnologije delajo kot pravniki, učitelji, administratorji, grafični oblikovalci, fizioterapevti, informatiki, računovodje. Posebni povečevalniki zaslona, lupe, svetilke jim namreč omogočajo povsem normalno delo. Gotovo vsem znan pripomoček je tudi bela palica, ki na jutrišnji mednarodni dan simbolizira neodvisnost slepih in slabovidnih oseb.