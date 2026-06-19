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Slikanica, ki zdravi strah: gasilec Sandi otrokom približuje požarno varnost

Ljubljana, 19. 06. 2026 20.10 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Gasilec Sandi

Od dobrodelnega koledarja do prve otroške knjigice, ki jo je izdala gasilska enota iz bolnišnice. Ta mejnik so dosegli gasilci v ljubljanskem kliničnem centru, ki so izdali knjigico Nejc in gasilec Sandi. Srčna gesta je nastala, da bi najmlajšim bolnikom, ki se zdravijo v bolnišnici, na topel in igriv način približali delo gasilcev ter jim sporočili, da v težkih trenutkih niso sami.

Glavno vlogo v knjigici ima gasilec Sandi, lik, ki je nastal po resničnem gasilcu Sandiju Horvatu.

"Zgodba govori o dečku Nejcu, ki med okrevanjem v bolnišnici spozna gasilca Sandija, nato pa skupaj odkrivata pravila požarne varnosti ter kako ostati miren, pogumen in zbran v primeru požara," pojasnjuje Sandi Horvat iz Gasilske enote UKC Ljubljana.

Njegovi sodelavci pravijo, da si težko predstavljajo primernejšo osebo za glavni lik knjige. "Sandija osebno poznam skoraj dvajset let. Skupaj sva delala kot zdravstvena tehnika v naši ustanovi, nato v gasilski enoti, in to je res srčen človek. Lahko povem, da je predan gasilec in oseba, ki je vedno pripravljena pomagati, kadarkoli in komurkoli je potrebno," pravi Ivan Marjanović iz gasilske enote UKC.

Prav pogum, prijateljstvo in medsebojna pomoč so povezali tudi gasilce UKC Ljubljana. Z dobrodelnim gasilskim koledarjem, ki so ga izdali lani, so zbrali sredstva za nastanek knjige.

"V knjižici nastopajo zaposleni z različnih področij v UKC Ljubljana, tako zdravniki, medicinske sestre, gasilci kot tudi najmlajši," razlaga vodja Gasilske enote UKC Ljubljana, Sebastjan Šenk.

Natisnili so 500 izvodov, ki jih bodo razdelili po bolnišničnih oddelkih. Posebno mesto bo knjiga dobila tudi v bolnišničnem vrtcu, kjer bo otrokom pomagala razumeti pomembnost požarne varnosti.

"V knjigi smo želeli otroke seznaniti s požarno varnostjo v bolnišnici skozi oči gasilca Sandija, ki jih o tem pouči," dodaja Šenk.

Na pediatričnih oddelkih kliničnega centra deluje 16 vzgojiteljev, ki v času hospitalizacije skrbijo, da se mali bolniki počutijo čim bolje.

Vzgojiteljica Maja Weixler iz bolnišničnega vrtca poudarja, da so otrokom poklici, kot so gasilci, reševalci in policisti, zelo blizu. "Opažamo, da so jim poklici, kot so reševalci, gasilci in policisti, izredno pomembni. Že to, da poznajo številko 112, se mi zdi za predšolske otroke dovolj," je povedala.

Na Pediatrično kliniko gasilci na srečo redko zaidejo službeno. Želijo pa si, da bi otrokom zgodbo občasno prebrali kar sami.

"Jaz tolikokrat rečem ... naše srce bije za te junake," zaključuje Marjanović.

UKC Ljubljana gasilci slikanica Sandi

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