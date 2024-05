Slikanica o dečku s hemofilijo, ki živi povsem običajno življenje

Ni veliko otrok, ki se lahko pohvalijo s slikanico o sebi. Kot ni veliko otrok s hemofilijo, redko prirojeno motnjo strjevanja krvi. Osemletni Taj pa ima oboje in prav zaradi njegove bolezni je namreč nastala zgodbica Tajeva buška, ki jo je napisala njegova babica Aksinja Kermauner. Z njo želi razbiti stereotipe o tej bolezni in pokazati, da živahen fantek s pomočjo zdravil, ljubeče družine in okolice, ki bolezen pozna, lahko živi povsem običajno življenje.