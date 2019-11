Slike iz naše (narcistične) doline Šentflorjanske

Do razkola je potemtakem najbrž prišlo samo zato, ker se tabora nista mogla zediniti o enem vodji. Morda se je zaradi podobnih razlogov zgodil tudi pluralizem medijev, če je bil le-ta seveda posledica izdajanja strankarskih glasil, ki prepričujejo z resnico.

Ko na vrhuncu drame pred omenjena dva tabora na pot stopi nevarnost, anarhistični novinar Ščuka, se tabora, v strahu pred tistim, kar bi lahko sledilo, združita in razkrijeta enovitost političnih vzgibov njihovega – za narod predstavljenega – tako drugačnega ravnanja. Grudnovka: "Naša reč je vzajemna ... Prosim, poslušajte: — recimo, da se prične boj na življenje in smrt. Doslej smo se greli vsi skupaj pod enim plaščem, in pod tem plaščem se je godilo precej nedelikatnih stvari. Če se prične boj na življenje in smrt, bodo prihajale na dan te nedelikatne stvari; a v svetli luči se vidijo take nedelikatnosti še bolj nedelikatne, kot so v resnici. Nam bi to ne bilo prijetno, — ali bi bilo prijetno Vam?"

Tabora, o katerih je pisal Cankar, sta se v stoletju do danes seveda prestrukturirala, kot se temu strokovno korporativno danes pravi. Na to je pomembno vplival nastanek nove, samostojne države Slovenije in pa procesi ustvarjanja državnega premoženja, ki si ga je bilo treba na novo tovariško in kasneje tudi demokratično razdeliti. Tudi danes se zdi, da živimo v prostoru dveh interpretacij realnosti, ki se državljankam in državljanom zdita tako absurdni in težko razumljivi, da jim res ne gre zameriti, če se odločijo, da jih upravljanje z javnimi zadevami ne bo zanimalo več. Težava, ki bi se je morali ob tem zavedati vsi tisti tabori, ki o naši prihodnosti resnično razmišljajo in ne preživljajo mandatov v stiskanju pod istim plaščem, je ta, da bo prebivalce ob mnoštvu distrakcij, s katerimi jih vsak dan posiljuje potrošniški kapitalizem, težko ponovno navdušiti za skupno dobro.