Slinavka in parkljevka se širi po Evropi: primeri tudi na Slovaškem

Bolezen je bila potrjena v treh obratih na Slovaškem, eden od njih se nahaja na območju z omejitvami zaradi izbruha bolezni na Madžarskem v začetku marca. UVHVVR je takoj po prejemu informacije o izbruhu bolezni pridobila podatke o premikih živali s Slovaške v Slovenijo iz sistema TRACES (Sistem za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk). Ugotovljeno je bilo, da je bila Slovenija v zadnjem mesecu prejemnica več pošiljk živali, ki bi lahko predstavljale tveganje za vnos bolezni, zato zdaj poteka nadzor na vseh gospodarstvih, ki so prejela te živali, so še pojasnili.

Od danes velja tudi prepoved vnosa pošiljk dovzetnih živali s Slovaške. Poleg goveda sem spadajo še drobnica, prašiči, divji prežvekovalci ...

UVHVVR imetnike živali poziva, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, kot so uporaba zaščitne obleke in obutve, karantena, čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev ter preprečevanje dostopa v hlev nepooblaščenim osebam, ki so ključni za preprečevanje vnosa bolezni tako v državo kot v rejo.

Prav tako naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali, še posebej naj bodo pozorni na morebitne znake bolezni, kot so povišana telesna temperatura, izguba apetita, slinjenje in pojav mehurjev v ustih/rilcu, na koži vimena ter na parkljih.

Če opazijo znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na bolezen, naj to nemudoma sporočijo svojemu veterinarju.