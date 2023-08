Neurje z obilnimi padavinami in močnim vetrom pa je v Ilirsko Bistrico pripeljalo tudi tornado, ki je najbolj pustošil po vasi Koseze, odkrival je strehe in povzročil kar nekaj preglavic. Sanacije zdaj odpravljajo, a bo potreben še čas, na terenu pa so tako Civilna zaščita, vojska in gasilci kot domačini.

Tornado, ki je včeraj nastal v vasi Koseze ob Ilirski Bistrici, je za seboj pustil precejšnjo škodo in razdejanje. Kot so povedali prebivalci, je tornado odnašal vse pod seboj, sunki vetra pa so dosegali kar 107 km/h. Tako so se vaščani zdaj prebudili v težek dan, že od ranega jutra pa pomagajo vojski, gasilcem in Civilni zaščiti sanirati to, kar se sanirati še da. Jožko Koren, ki ima v vasi Koseze avtopralnico, je pojasnil, da se je tornado pojavil tik za njegovo hišo. Ko je začelo, je bil doma, a najprej ni nič videl, niti slišal. Do nekaj trenutkov kasneje. "Slišal sem rjovenje, pogledal ven in videl tornado pred nami, ampak smo ostali v hiši," je pojasnil.

icon-expand Tornado v Ilirski Bistrici FOTO: Petra Mršnik

Kot je razložil, je vse letelo po zraku, odnašalo je strehe, vse je odneslo. Pri njih na srečo ni bilo hujših posledic, le ena vrata so bila poškodovana. "Dež je normalno padal, mogoče malo bolj močno, vendar normalno. Kar na lepem pa je začelo, nekaj metrov stran od vasi je prešlo v trombo in proti našim hišam ter hitro naprej. Po dveh, treh minutah je bilo konec," je pojasnil Koren, kako se je vse skupaj sploh začelo in od kod je prihajalo. Zdaj so na terenu domačini, Koren je pozval tudi svoje delavce, naj pomagajo skupaj z vojsko in gasilci odstranjevati posledice tornada. Vendar kot je poudaril, je najbolj pomembno to, da so vsi vaščani živi in zdravi.

icon-expand Tornado pri Ilirski Bistrici FOTO: Posnetek zaslona

'Česar koli se je tornado dotaknil, je bilo v sekundi razkosano' Kot je pojasnila ena izmed domačink Sara V. Eijk, se je tornado ustvaril med njenim in sosedovim vrtom, najprej pa so sklepali, da mimo hiše pelje vlak. "Najprej je bila tišina, potem se je slišal vse glasnejši zvok, podoben vlaku," je opisovala dogajanje. Njen mož je odšel pogledat, kaj se dogaja, ko jim je povedal, da gre za tornado, pa mu sprva sploh niso verjeli. "Ko smo prišli do okna, nas je udarila realnost. Vse je letelo po zraku, česar koli se je tornado dotaknil, je bilo v sekundi razkosano v zraku." Po njenih besedah je tornado kasneje zavil proti drugi hiši, kjer je poškodoval kar nekaj stvari, vendar na srečo ni prišel do bivalnih prostorov. "Težko je to opisati. Niti pametno nismo odreagirali, da bi šli v klet. Samo strmiš, kot da si zmrznjen, in upaš, da se te usmili. Treba je pomagati ljudem, ki so ostali brez strehe, in upam, da država ne pozabi na vse, ki dejansko potrebujejo takojšnjo pomoč," je sklenila domačinka Sara.