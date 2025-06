Slišali so ga! Raziskovalci blizu odkritja gorskega škržata

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Zajček, volk in medved gredo na piknik. Na pol poti se medo spomni da je pozabil doma meso ter jima zabiča: " Grem jaz nazaj po meso, ampak če se samo dotakneta piva, med tem ko me ni, vaju slečem iz kože!" Medveda že nekaj časa ni, zato zajček pravi: "Daj, volk, stari, kaj ko bi eno vseeno popila?" Volk:" Ne smeva, saj si slišal, kaj se bo zgodilo, če se dotakneva piva." Čez čas zajček prepriča volka, da popijeta vsak eno pivo ... Ker eno ni nobeno, zajček prepričuje naprej, popijeta še enega in tako naprej, dokler piva ne zmanjka. Zatem pa volk začne zganjati paniko: "Ojejej zajček, kaj sva storila, iz kože naju bo slekel ..." Zajček pravi: "Ne skrbi ... ko te medo vpraša, kje je pivo, ti samo skomigni z rameni in ležerno odgovori pffffff, pojma nimam." In tako čez nekaj časa pride medved, zagleda prazen karton piva in znori: "Volk, kje je pivo!!!!!????" Volk: "Pffffffff, pojma nimam ..." Zajček: Kaj pfffffff, benti, kje je pivo, te je vprašal!!!!!???