S podnaslovom Prisluhni tudi meni želijo pozornost nameniti sporočilom deklic in žensk, ki so preživele nasilje, ki se vsak dan borijo za pravice žensk in so dejavne v prizadevanjih za izkoreninjenje nasilja - številne daleč od pozornosti medijev, so zapisali v Združenih narodih."Slišati moramo njihov glas in zgodbe,"so pozvali.

Letošnji mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ki ga obeležujemo danes, poteka pod geslom Pobarvajmo svet v oranžno in podnaslovom Prisluhni tudi meni. Z njim se začenjajo akcijski dnevi proti nasilju nad ženskami, ki bodo potekali do mednarodnega dneva človekovih pravic, 10. decembra. Oranžna barva je barva kampanje proti nasilju nad deklicami in ženskami, ki so jo organizirali v okviru Združenih narodov.

Na Ginekološki kliniki v Ljubljan so leta 2014 izvedli raziskavo, v kateri so zajeli 1269 žensk med bivanjem v porodnišnici neposredno po porodu. Raziskava je pokazala, da je polovica vprašanih do svojega 31. leta že doživela neko obliko nasilja. Štiri od desetih žensk še vedno trpijo zaradi posledic nasilja v preteklosti, najbolj zaradi spolnega nasilja. Z raziskavo so ugotovili tudi, da nasilje v preteklosti povečuje tveganje za nasilje v nosečnosti. Pri tovrstnem nasilju gre tako za psihično kot fizično nasilje, večinoma pa ga izvaja intimni partner.

Nasilje v času nosečnosti vpliva na reproduktivno zdravje žensk, saj je povezano z večjim številom umetnih in spontanih splavov, poveča se tveganje za prezgodnji porod in zastoj ploda v maternici. Pacientke, ki so bile žrtve nasilja, so v raziskavi Ginekološke klinike slabše ocenile tudi svoje zdravje in izkušnjo poroda. Nasilje zdravstvenih delavcev je v nosečnosti in ob porodu občutilo šest odstotkov žensk, ki so sodelovale v raziskavi. V ginekologiji in porodništvu sicer lahko pride do nehotene zlorabe, saj ženska pri obravnavi praviloma izgubi nadzor nad lastnim telesom, zaradi česar občuti izgubo dostojanstva.

Ženske, ki so doživele nasilje v zdravstvenem sistemu, imajo v kar 40 odstotkih tudi izkušnjo spolne ali druge zlorabe v otroštvu, kaže raziskava. V Zbornici – Zvezi poudarjajo, da je zloraba otrok največji dejavnik tveganja za pojavnost različnih vrst nasilja kasneje v odraslosti in ena od pomembnih nalog zdravstva je, da nasilje nad otroki in v družini učinkovito prepoznava in ukrepa ter žrtve zaščiti.

Tudi mediji so lahko pomembni zavezniki v boju proti nasilju

"Novinar vsakič znova, ko poroča o nasilju v družini, tehta med svobodo izražanja na eni ter pravico do zasebnosti in pravico do časti in dobrega imena na drugi strani. Kam se bo tehtnica v nekem primeru nagnila, pa je odvisno od različnih okoliščin," je o tem, kako izboljšati poročanje o nasilju v družini in nad ženskami, dejala odvetnica Jasna Zakonjšek.