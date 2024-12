Slovenca izdelala zvočno izolirano hišico za hišne ljubljenčke

Obrnila sta se na strokovnjake, tako za gradnjo kot živali, in nastal je Pet Shell, mali pasji brlog, narejen iz razgradljivih materialov, in s protihrupno zaščito. Kot pripovedujeta, meritve kažejo, da zvok zmanjša za polovico. Kivi je bila nad hišico takoj navdušena, zato sta hišice naredila še za tri prijatelje... Odziv pa je bil izjemen.

Vsak kuža pa ima svoj proces. In žival naj se sama določiti, kdaj gre v hišico, pravita. Potem to prav zares postane kraj, kjer se počuti varno in mirno. No, Pet Shell je narejen tudi tako, da pride prav psičkovemu najboljšemu prijatelju - človeku. Manjše hišice so namreč lahko lepe klubske mizice. Prihodnje leto nameravata zagnati prodajo takih hišic po vsem svetu s pomočjo kickstarterja.