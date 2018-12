Slovenca, ki so ga iskali z mednarodno tiralico, našli v Nemčiji

Med letoma 2008 in 2017 je bilo skupaj kar 156 ropov bencinskih črpalk, največ, kar 26, leta 2016. V letošnjem letu pa jih je bilo 16. Prava panika med zaposlenimi na črpalkah pa je zavladala junija leta 1991. Nekdo je ropal in pobijal črpalkarje - dva sta umrla, eden je hudo ranjen preživel strel. Kasneje se je izkazalo, da sta strah in trepet bila takrat 25-letni Robert Zrilić iz Kamnika in 23-letni Velenjčan Adel Obali.

Strelec je bil Obali, ki je bil nato obsojen na 20 let zaporne kazni, odslužil jih je 18 in pol. Ko se je Obali vrnil na prostost, je kmalu znova zašel na stara pota, zaradi kraje šestih tovornjakov je bil leta 2013 pravnomočno obsojen na triletno zaporno kazen, plačati bi moral tudi slabih 10 tisoč evrov. Ker denarja ni vrnil, je bila za njim razpisana mednarodna tiralica, pred kratkim pa so ga ujeli v Nemčiji, kjer sedaj čaka na izročitev Sloveniji.