Slovenca, težka pol milijarde

Dan po tem kjo sta se tudi uradno zasidrala na vrh lestvice najbogatejših - pri čemer njuno osebno premoženje v oceno revije Finance Manager ni vključeno - zakonca Južna prvo mesto opisujeta kot abstraktno številko.

Ambicioznost, obvaldovana tveganja, vztrajnost, drzne odločitve so po njunih besedah med drugim ključni za uspeh. Vloge v pol milijarde težkem poslovnem imperiju, ki vključuje gradbeništvo, tiskarstvo, modo in naložbe, sta si razdelila.

"Veste kaj je najtežje vprašanje? recimo, smo v kakšni gostilni in Dareta vpraša kakšna kelnarca, ali pa kdo drug: 'Kaj pa vi delate? s čim se ukvarjate?' 'Dobro vprašanje, kaj delam, ker v bistvu ne delam nič,' jim odgovarja," pravi Vesna.

Računovodstvo, finance, revizijo je prevzela ona, na fronti, kot pravi sam, je on. Posel odmislita zgolj na dopustu, pa še to ne v celoti, pripovedujeta. Razvade? Dobra hrana in vino, priznavata. "Rada se druživa, pleševa rada, dosti žurk imamo, mi kar velik žuriramo in poslovno in privat," pravi Dari.

A do zabave jima ni bilo leta 2013. Najprej je sodišče Darija Južno spoznalo krivega zlorabe položaja in pranja denarja v primeru CGP. S tožilstvom se je pogodil, poleg milijon 300 tisoč evrov težke kazni pa je moral opraviti še 1.260 ur družbeno koristnega dela.

Drugi udarec je bil zakon o bančništvu, ki je po njunih besedah čez noč izbrisal 29 milijonov evrov podrejenega dolga. "2013 ni blo lepo leto za nas. Najtežje, sigurno, najtežje. Z naskokom najtežje. Komaj smo čakali, da se konča."

Kot slabo in nestabilno opisujeta trenutno gospodarsko klimo v državi. Davki po po njunem mnenju previsoki, socialne pomoči - menita - je preveč. Še bolj kritična pa sta ob vprašanju o Petrolu, kjer imata 10-odstotni delež, Vesna Južna je tudi predsednica nadzornega sveta. Spomnimo: vlada je junija regulacijo razširila na hitre ceste in avtoceste, kar je na noge dvignilo naftne trgovce na čelu s Petrolom. Sledil je protiudarec: opozorilno so zaprli štiri črpalke.

"Ta vlada je naredila ogromno škodo naftnim trgovcem, Petrolu, in ostalim, pri čemer pa je naredila ogromno škodo vsem državljanom, da ne rečem menedžerjem, lastnikom in zaposlenim," pravi Vesna Južna.

Novih deležev v Petrolu ne nameravata kupovati, napovedujeta pa nove investicije in nakupe podjetij. Trenutno imata na radarju pet tarč. In upokojitev? Dokler bosta lahko, bosta delala.