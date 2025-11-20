Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Slovenca, težka pol milijarde

Ljubljana, 20. 11. 2025 19.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Manca Turk
Komentarji
64

Zakonca Južna sta se - z več kot pol milijarde skupnega premoženja - prvič uvrstila na vrh lestvice najbogatejših Slovencev. Svoje premoženje sta povečala za skoraj polovico. Njuno krovno podjetje Perspektiva združuje 25 podjetij doma in v tujini, med njimi so CGP, Tiskarna Novo mesto in Lisca, deleže imata tudi v Petrolu in Telekomu.

 

Dan po tem kjo sta se tudi uradno zasidrala na vrh lestvice najbogatejših - pri čemer njuno osebno premoženje v oceno revije Finance Manager ni vključeno - zakonca Južna prvo mesto opisujeta kot abstraktno številko.

Ambicioznost, obvaldovana tveganja, vztrajnost, drzne odločitve so po njunih besedah med drugim ključni za uspeh. Vloge v pol milijarde težkem poslovnem imperiju, ki vključuje gradbeništvo, tiskarstvo, modo in naložbe, sta si razdelila.

"Veste kaj je najtežje vprašanje? recimo, smo v kakšni gostilni in Dareta vpraša kakšna kelnarca, ali pa kdo drug: 'Kaj pa vi delate? s čim se ukvarjate?' 'Dobro vprašanje, kaj delam, ker v bistvu ne delam nič,' jim odgovarja," pravi Vesna.

Računovodstvo, finance, revizijo je prevzela ona, na fronti, kot pravi sam, je on. Posel odmislita zgolj na dopustu, pa še to ne v celoti, pripovedujeta. Razvade? Dobra hrana in vino, priznavata. "Rada se druživa, pleševa rada, dosti žurk imamo, mi kar velik žuriramo in poslovno in privat," pravi Dari.

A do zabave jima ni bilo leta 2013. Najprej je sodišče Darija Južno spoznalo krivega zlorabe položaja in pranja denarja v primeru CGP. S tožilstvom se je pogodil, poleg milijon 300 tisoč evrov težke kazni pa je moral opraviti še 1.260 ur družbeno koristnega dela.

Drugi udarec je bil zakon o bančništvu, ki je po njunih besedah čez noč izbrisal 29 milijonov evrov podrejenega dolga. "2013 ni blo lepo leto za nas. Najtežje, sigurno, najtežje. Z naskokom najtežje. Komaj smo čakali, da se konča."

Kot slabo in nestabilno opisujeta trenutno gospodarsko klimo v državi. Davki po po njunem mnenju previsoki, socialne pomoči - menita - je preveč. Še bolj kritična pa sta ob vprašanju o Petrolu, kjer imata 10-odstotni delež, Vesna Južna je tudi predsednica nadzornega sveta. Spomnimo: vlada je junija regulacijo razširila na hitre ceste in avtoceste, kar je na noge dvignilo naftne trgovce na čelu s Petrolom. Sledil je protiudarec: opozorilno so zaprli štiri črpalke.

"Ta vlada je naredila ogromno škodo naftnim trgovcem, Petrolu, in ostalim, pri čemer pa je naredila ogromno škodo vsem državljanom, da ne rečem menedžerjem, lastnikom in zaposlenim," pravi Vesna Južna. 

Novih deležev v Petrolu ne nameravata kupovati, napovedujeta pa nove investicije in nakupe podjetij. Trenutno imata na radarju pet tarč. In upokojitev? Dokler bosta lahko, bosta delala.

dari južna vesna južna najbogatejša slovenca forbes
Naslednji članek

'Črni petek' zdaj traja že ves november: na Pošti zasuti s paketi

Naslednji članek

V Kožbanski kot le z interventnimi vozili, Brice skrbi ponovno deževje

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (64)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
john gotti
20. 11. 2025 20.37
zame je najbogatejši tisti ,kateri si vzame čas zase in odhebe vs ta kapitalistični pohlep
ODGOVORI
0 0
Gutenberg
20. 11. 2025 20.35
Brez vez in poznanstev ... ni šans pri nas.
ODGOVORI
0 0
4krogci
20. 11. 2025 20.35
+1
In nic od tega nebi bilo, ce nebi bilo naveze s politiko in vnaprejsne obvescanje o vlozkih dnarja tik pred spremembami zakonov!
ODGOVORI
1 0
Nightrider
20. 11. 2025 20.34
Vlada skodi trgovcem z nafto a delnice petrola so sle gor 60%. In pristala sta na prvem mestu. Kdo je tu nor
ODGOVORI
0 0
yanay
20. 11. 2025 20.33
A veste, kakšna je razlika med tatom "Vegete" in med tatom, ki si je prilastil milijone? Po kazenskem zakoniku nobene! Je pa res, da si tat "Vegete" ne more plačati dragih odvetnikov!
ODGOVORI
0 0
SAKOSAKO
20. 11. 2025 20.31
+1
Z vezami kupujeta državna in občinska podjetja! To je kraja premoženja državljanov ne pa denar zaslužen z delom!!! KRAJA!!!!!!!!
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
20. 11. 2025 20.28
+3
Seveda povezave z politiko ....
ODGOVORI
5 2
Prelepa Soča
20. 11. 2025 20.28
-1
In zopet komentarji samih nesposobnjakovičev oz. sicialnih podpirancev ali pa onih na minimalcih, skratka, nespsobnjakoviči brez šol, za njihovo bedo pa vsi drugi krivi.
ODGOVORI
3 4
Victoria13
20. 11. 2025 20.27
+5
Ljudje so svoje certifikate vložili tudi v Vizijo, Perspektivo imena so spreminjal v nedogled, ljudje so ostali brez denarja, onadva sta pa kupovala s tem delnice podjetij in obogatela....
ODGOVORI
6 1
borjac
20. 11. 2025 20.26
+5
Tale dva pa ne bosta imela za JUŽNO , če bosta izplačala tistih ubogih 600 € delavčkom , pa še nekaj , država je kriva za vse kar se jim je slabega zgodilo , pa sta vseeno na 1 mestu med Slovenskimi milijonarji , daleč sta prilezla ko pa jih država tako zafrkava ....
ODGOVORI
6 1
UnknownIdentity
20. 11. 2025 20.26
+6
Mediji povelicujejo kriminalce Ah ja Bananistan raj za lopove
ODGOVORI
6 0
Big dick
20. 11. 2025 20.23
+4
Ker organi pregona in pravosodni sistem funkcionirata kot pri Romanih, lahko prideš do bogastva nekaznovano.
ODGOVORI
5 1
športnik66
20. 11. 2025 20.21
+15
Ta tip si je prilastil Cestno podjetje Novo mesto, glede na to dejanje, je v bistvu kriminalec! Zame so veliki gospodarski imeni v Sloveniji gospod Akrapovič in gospod Koprivec. Oba začela iz nič! Prvi danes daje kruh 2.000 zaposlenim v Sloveniji, drugi pa 1.000 zaposlenim. Kapo dol za ta dva poslovneža! Tale Južna...lahko ima še več denarja, on meni nikoli ne bo poslovnež, ker ni v lajfu praktično nič sam naredil. On si je samo prilaščal. Sodi bolj v zapor, kot pa na to lestvico.
ODGOVORI
16 1
borjac
20. 11. 2025 20.28
+2
Pravilno športnik , ostali pa samo prekladajo denar naokrog , pa največkrat kar naš denar .
ODGOVORI
2 0
BBcc
20. 11. 2025 20.21
-1
Bravo.🇸🇮👏
ODGOVORI
1 2
Petarda10
20. 11. 2025 20.20
+6
90% ljudi na tej lestvici ke starih znancev policije in sodisc pfuj
ODGOVORI
7 1
Petarda10
20. 11. 2025 20.18
+4
Bivsi obsojenec :)
ODGOVORI
5 1
Prelepa Soča
20. 11. 2025 20.29
-2
Petarda10, pa koga brigaš ti, če si bil obsojen, si čista nula.
ODGOVORI
1 3
Kaimlplut
20. 11. 2025 20.16
+3
a mi lahko data milion gospod in gospa Južna ?????????????????Ne bo se vama poznalo nič Hvala
ODGOVORI
5 2
robi1971
20. 11. 2025 20.28
+4
On in njemu podobni ti bojo prej vzeli 5 EUR
ODGOVORI
5 1
LevoDesniPles
20. 11. 2025 20.14
+7
lol prodajalci državne megle
ODGOVORI
9 2
ptuj.si
20. 11. 2025 20.13
-4
Levak oprosti vse, samo uspeha pa ne.
ODGOVORI
4 8
Iqos
20. 11. 2025 20.21
+1
Desnak lopovščino rad spregleda...poštenega dela pa ne vidi .
ODGOVORI
5 4
devlon
20. 11. 2025 20.13
+1
saj je povedala. stil zivljenja. skoz garata.
ODGOVORI
3 2
športnik66
20. 11. 2025 20.22
+2
pa skoz žurata...tudi to sta rekla...pa da on nič ne dela, je tudi rekel...
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363