Slovenca ustvarila edinstven jabolčni sok

Jesenski dnevi so se z vračanjem ure nazaj še skrajšali, nizke temperature in krajši dnevi pa nas opominjajo, da moramo zaužiti več vitaminov in tako dodatno krepiti svoj imunski sistem. Jabolko na dan odžene zdravnika stran, je že zimzeleni rek, ki nikakor ni iz trte zvit. Jabolka so namreč prava zakladnica zdravja in energije, ki vam bo to jesen še kako prišla prav.

Jabolka so bogata z vlakninami Ker vsebujejo pektin, so jabolka bogata z vlakninami, te pa pomagajo pri izločanju. Še posebej se priporoča, da jabolka uživate skupaj z olupkom, a pri tem je treba biti še posebej previden, saj morajo biti jabolka v tem primeru bio pridelana. Številni sadeži so namreč škropljeni s pesticidi in drugimi kemikalijami, čemur se je dobro izogniti, v vsakem primeru pa sadež pred zaužitjem dobro operite. Kot sicer kažejo številne raziskave, tisti, ki zaužijejo več hrane z visoko vsebnostjo vlaknin, redkeje zbolijo za rakom črevesja, prav tako pa nimajo težav z zaprtjem. Pektin prav tako pomaga pri zmanjševanju vnetnih stanj v telesu, to pa posledično preprečuje tudi vnetje srčne mišice. Pomaga lahko tudi pri zniževanju ravni slabega holesterola ter ohranja tekoče lipide in njihovo gibanje po telesu, kar manj obremenjuje vaš žolčnik in tako pomaga preprečevati žolčne kamne. Bogata so tudi z antioksidanti in fitokemikalijami Da so jabolka prava zakladnica zdravja, res ni treba posebej poudarjati, a kljub temu številni ne vedo, da so jabolka bogata tudi z antioksidanti, ob tem pa jim ne manjka niti fitokemikalij. Ne ustrašite se, saj vse kemikalije niso slabe; fitokemikalije so celo zaslužne za rast rastlin, v človeškem telesu pa uravnavajo bakterijsko floro in raven holesterola v krvi, pomagajo pri krepitvi imunskega sistema in preprečujejo hormonske motnje. Fitokemikalije delujejo protivirusno, protivnetno, protibakterijsko in protiglivično, medtem pa pri antioksidantih ne moremo mimo vitamina C, saj eno jabolko zadosti kar 14 % potrebnega vnosa tega vitamina v telo.

icon-expand Jabolko na dan prav res odžene zdravnika stran. FOTO: iStock

Jabolko na dan dobro tudi za bistro glavo Za jabolka so zdravstvene študije, opravljene v preteklih letih, že dokazale, da možganom pomagajo, da ostanejo v odlični formi. Ker imajo to sposobnost, da zmanjšajo oksidativni stres v možganih in obenem pomagajo v boju proti prostim radikalom s svojimi antioksidanti, se jabolko na dan še posebej priporoča vsem tistim, ki imajo v družini zgodovino bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. Njihovo sladkobo neutemeljeno ocenjujemo za slabo Jabolka so povečini sladka, zaradi česar se jim nekateri raje izognejo v velikem loku, a s tem jim pogosto delamo krivico. Tako vlaknine kot tudi naravni sladkorji, ki jih najdemo v jabolkih, dejansko pomagajo pri stabilizaciji krvnega sladkorja in vam tako dlje časa nudijo občutek sitosti, zaradi česar boste redkeje posegali po nezdravih prigrizkih, ki vam zares škodujejo. Če svojemu obroku dodate jabolko ali pa to pojeste za malico, vam lahko pomaga zaužiti manj kalorij, obenem pa boste do naslednjega obroka tudi bolj siti. Ker flavonoidi, ki so prisotni v jabolkih in tudi številnih drugih sadežih, izboljšajo občutljivost za inzulin, so primerni tudi za preprečevanje sladkorne bolezni. Pomagajo pri dobrem izgledu Dandanes številni damo veliko na lep izgled, pri tem pa nam lahko pomagajo tudi jabolka. Ne le pri stanju naše kože, temveč tudi pri bolj belih in čistih zobeh, saj se med uživanjem jabolk sprošča več sline, ta pa je ključnega pomena, ko pride do zmanjševanja količine bakterij v ustih. To posledično vodi do bolj zdravih zob, obenem pa jih to naredi tudi svetlejše. Ker pa jabolka vsebujejo tudi vitamin A in spodbujajo proizvodnjo kolagena, ki nam že po 25. letu začne močno upadati, po 30. letu pa se samostojna proizvodnja kolagena praktično prepolovi, pomaga tudi pri lepši koži in pomaga preprečevati staranje. Kolagen je tudi ključen pri preprečevanju povešenosti kože in vidnih gub.

icon-expand Jabolko pomaga celo pri zdravju zob in lepšem izgledu kože. FOTO: iStock

Pomembnosti uživanja ekoloških jabolk pa se zavedata tudi Valentina Bojanec in Andrej Pelko, ki v letošnji 7. sezoni priljubljenega projekta Štartaj Slovenija predstavljata sok Heijus, ki sta ga ustvarila že v gimnazijskih letih. Med sprehodom po sadovnjaku Andrejevega očeta sta sanjarila o tem, kako bi nadgradila dolgoletno družinsko tradicijo stiskanja jabolčnega soka, z dodajanjem raznolikih zelišč pa sta proizvodnjo zasukala popolnoma po svoje in ustvarila edinstven jabolčni sok Heijus. Kombinacija pristnega soka in pisanih zelišč tvori edinstvene okuse, ki združujejo domačnost in svežino mladosti. Izbirate lahko med štirimi raznolikimi okusi, ki ponujajo naravno alternativo sladkim pijačam. Nefiltrirani sok je stisnjen iz svežih jabolk, kar ohrani bogat in poln okus. Na voljo so osvežilni jabolčni sok z limonsko travo, sok z dišečo meto, sok z nežno kamilico in poživljajoč sok z matcho. Vsi štirje okusi so narejeni izključno iz slovenskih, lokalno pridelanih jabolk. Precej krajše razdalje, ki jih jabolka prepotujejo, pripomorejo k znižanju ogljičnega odtisa, okolju prijazna pa je tudi embalaža, saj je sok na voljo v steklenici. Heijus bo navdušil ljubitelje najrazličnejših sokov, tudi najmlajše, saj predstavlja naravno alternativo bistrim sokovom in sladkanim gaziranim pijačam. Izjema je okus jabolko in matcha, ki ima visoko vsebnost kofeina. Za poln sadno-zeliščni okus stekleničko Heijusa pred pitjem pretresemo, da se vsebina dobro premeša.

icon-expand Valentina Bojanec in Andrej Pelko predstavljata sokove Heijus. FOTO: Ana Gregorič

Kot poudarjata Valentina in Andrej, so njuni sokovi prenovljena verzija klasične slovenske pijače - jabolčnega soka: 'Naš cilj je, da naredimo lokalne slovenske proizvode bolj zanimive modernemu potrošniku. Uporabljamo izključno slovenska jabolka s certifikatom Izbrana kakovost Slovenija iz lokalnega okolja. Naš produkt vsebuje le naravne sestavine. Vse naše okuse namreč pridobivamo iz sušenih zelišč in ne uporabljamo koncentratov, arom ali sladkorja, naš sok je sveže iztisnjen. Pri nas je vedno na prvem mestu kakovost.' Ob tem ustvarjalca opozorita še na to, da je kombinacija sokov z zelišči zagotovo edinstvena, za sok pa uporabljata specifično mešanico različnih sort slovenskih jabolk, da dosežejo najbolj primeren okus soka, da paše skupaj z zelišči.

Danes je na polici Štartaj Slovenija že več kot 200 inovativnih izdelkov slovenskih podjetnikov. V letošnjem letu se jim s svojimi izdelki pridružuje še 8 novih podjetniških ekip, ki bodo zaznamovali 7. sezono projekta. S pomočjo partnerjev projekta postajajo zgled mlajšim generacijam podjetnikov in s svojim delom pomagajo krepiti slovensko gospodarstvo. Vsem je skupno, da so v svoje izdelke vložili veliko znanja, trdega dela, truda in inovativnosti ter dokazali, da sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse!

icon-expand Izbirate lahko med štirimi okusi: jabolčni sok z limonsko travo, sok z dišečo meto, sok z nežno kamilico in poživljajoč sok z matcho. FOTO: Ana Gregorič

Tudi letošnja jesen je v znamenju projekta Štartaj Slovenija, ki Slovence navdušuje že sedmo leto zapored. Letos vas na policah trgovin Interspar čaka osemnajst produktov osmih izjemnih podjetniških ekip, na POP TV pa si vsako nedeljo ob 18.05 oglejte njihove življenjske zgodbe, ki so jih pripeljale do razvoja inovativnih in trajnostnih izdelkov, ki jih zdaj predstavljajo slovenskim kupcem.

icon-expand Heijus FOTO: Ana Gregorič